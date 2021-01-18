【科指跑贏】科指面世半年突破九千關，何啟俊：龍頭股首選美團

《經濟通通訊社記者劉孝言１８日報道》恆生科技指數今早突破九千大關，高見９０９４點

創新高，科指ＥＴＦ全線上揚。科指是於去年７月２７日面世，半年下來累升逾三成，同期恆指

升幅只有一成六，即使今年起計科指漲幅仍達７﹒６％，較恆指的５﹒４％升幅更為理想。加上

近日資金再輪動至科技股，騰訊（００７００）連升３個交易日後，今日延續強勢，輕微低開後

曾倒升逾３％，創出６６７﹒５元的歷史新高，即使小米（０１８１０）被美國國防部列入黑名

單後股價下挫，今早亦止跌回升。投資者如有意對部署科指相關股份？



＊美團短期目標價３３８元＊



投資者若如想部署科指相關股份，分析認為首選當屬科網龍頭股。千里碩證券研究部經理何

啟俊向《經濟通通訊社》表示，科指近日穩步上行，加上大市氣氛熾熱，一眾科指股續有資金追

捧，如投資者有意從ＡＴＭＸＪ股之中擇一入手，他認為美團（０３６９０）屬最值搏。首先，

近日來相關龍頭科企紛紛被內地點名批評壟斷行徑，以監管風險高低來看，阿里（０９９８８）

及京東（０９６１８）受較大影響，美團及騰訊受累程度較少，而從兩股之間比較，騰訊近日股

價連連破頂，今日最高價相較十天平均線（６０３元）已高出逾１１％，再升水位料不大。而美

團則整日整固，現價（３２３元）相較去年底高位３３８﹒２元仍有近１５元潛在水位，加上較

貼近十天線（約３０８元），認為投資者可待該股回調至３１０元左右吸納，短期目標價３３８

元。



＊風險承受力低可選ＥＴＦ＊



ＡＴＭＸＪ等科網股雖為業內龍頭，但仍面對政策及制裁風險。何啟俊指，如部分投資者風

險承受程度較低，或者有意向科指投資但想分散風險，入手科指ＥＴＦ為不錯選擇，因ＥＴＦ按

不同比重投資科指成分股，買入科指ＥＴＦ可受惠指數升幅之餘亦減低風險。相關數據亦反映科

指ＥＴＦ升幅貼近指數。

