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即市新聞

18/01/2021 18:55

《台股攻略－馮偉明》台股反覆震盪，跌４點收市

　　《台股攻略》台灣本土疫情擴大，加上美股上星期五（１５日）回吐，台股指數今日（１８
日）一度重挫近３００點，後來有買盤入市趁低吸納，加上尾市台積電有大手買盤入市，加權指
數收１５６１２點，微跌４點，成交金額為新台幣３１２０億元。
　　電子權值股今日表現各異。台積電雖然其法說會於上星期釋出正面展望訊息，但今早依然沽
壓沉重，曾一度跌破新台幣６００元關口，惟尾市有大手買盤成交，股價反彈，收新台幣６０７
元，升新台幣６元，再創新高。聯電開市早段曾跌至新台幣４６﹒５０元，但同樣有買盤入市趁
低吸納，收新台幣４９﹒６５元，升新台幣１﹒８５元。大立光、鴻海及聯發科則表現疲弱，分
別收新台幣２８０５元、１１４元及８４４元，跌新台幣５５元、１﹒５０元及６元。台灣本土
疫情擴大，醫院感染數字個案上升，防疫概念股再度成為大市焦點。口罩股恆大、康那香及美德
醫療─ＤＲ股價於開市早段均升超過５％；疫苗股國光及高端疫苗一度上升超過６％；而檢測股
瑞基升至漲停，亞諾法、ＡＢＣ─ＫＹ、圓點奈米及普生等走勢強勁。
　　短線而言，台股雖然表面來看有過熱跡象，但熱錢依然充裕，預料短線大幅調整機會不大，
有機會再向上攻堅，朝１６０００點進發。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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