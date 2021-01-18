《台股攻略－馮偉明》台股反覆震盪，跌４點收市

《台股攻略》台灣本土疫情擴大，加上美股上星期五（１５日）回吐，台股指數今日（１８

日）一度重挫近３００點，後來有買盤入市趁低吸納，加上尾市台積電有大手買盤入市，加權指

數收１５６１２點，微跌４點，成交金額為新台幣３１２０億元。

電子權值股今日表現各異。台積電雖然其法說會於上星期釋出正面展望訊息，但今早依然沽

壓沉重，曾一度跌破新台幣６００元關口，惟尾市有大手買盤成交，股價反彈，收新台幣６０７

元，升新台幣６元，再創新高。聯電開市早段曾跌至新台幣４６﹒５０元，但同樣有買盤入市趁

低吸納，收新台幣４９﹒６５元，升新台幣１﹒８５元。大立光、鴻海及聯發科則表現疲弱，分

別收新台幣２８０５元、１１４元及８４４元，跌新台幣５５元、１﹒５０元及６元。台灣本土

疫情擴大，醫院感染數字個案上升，防疫概念股再度成為大市焦點。口罩股恆大、康那香及美德

醫療─ＤＲ股價於開市早段均升超過５％；疫苗股國光及高端疫苗一度上升超過６％；而檢測股

瑞基升至漲停，亞諾法、ＡＢＣ─ＫＹ、圓點奈米及普生等走勢強勁。

短線而言，台股雖然表面來看有過熱跡象，但熱錢依然充裕，預料短線大幅調整機會不大，

有機會再向上攻堅，朝１６０００點進發。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

