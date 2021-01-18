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即市新聞

18/01/2021 10:01

《異動股》騰訊漲３％曾高見６６７元破頂大摩唱好，美團亦升３％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）暫連升４日，現價升３﹒０２３％，報６
６４﹒５元，盤中高見６６７﹒５元破頂。該股成交約９５４萬股，涉資６２﹒１６億元。
　　大摩上周三（１３日）表報告重申對騰訊「增持」評級及目標價為６５０元。該行認為騰訊
基本面牢固，具多元化的業務，預期騰訊網遊和廣告業務未來將提供催化劑，在行業上所面臨監
管風險相對較少。然而，大摩於昨日（１７日）報告，進一步將目標升至７２０元。
　　ＡＴＭＸＪ榮辱互見，小米沽壓持續，連跌４日，現挫２﹒０４８％，報２８﹒７元。京東
集團（０９６１８）跌２﹒１１２％，報３４３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒
９４％。而美團（０３６９０）升３﹒０５６％，報３１７元。
　　現時，恆生指數報２８６１９，升４５點或升０﹒１６％，主板成交４８５﹒９５億元。國
企指數報１１３２４，升４點或升０﹒０４％。恆生科技指數報８９０３，升１２７點或升１﹒
４６％。

　　表列ＡＴＭＸＪ股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２４１﹒０元　　　無升跌
　　騰訊　　（００７００）　　　６６４﹒５元　　　升３﹒０２３％
　　美團　　（０３６９０）　　　３１７﹒０元　　　升３﹒０５６％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２８﹒７元　　　跌２﹒０４８％
　　京東集團（０９６１８）　　　３４３﹒０元　　　跌２﹒１１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｉ）

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