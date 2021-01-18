《異動股》騰訊漲３％曾高見６６７元破頂大摩唱好，美團亦升３％

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）暫連升４日，現價升３﹒０２３％，報６

６４﹒５元，盤中高見６６７﹒５元破頂。該股成交約９５４萬股，涉資６２﹒１６億元。

大摩上周三（１３日）表報告重申對騰訊「增持」評級及目標價為６５０元。該行認為騰訊

基本面牢固，具多元化的業務，預期騰訊網遊和廣告業務未來將提供催化劑，在行業上所面臨監

管風險相對較少。然而，大摩於昨日（１７日）報告，進一步將目標升至７２０元。

ＡＴＭＸＪ榮辱互見，小米沽壓持續，連跌４日，現挫２﹒０４８％，報２８﹒７元。京東

集團（０９６１８）跌２﹒１１２％，報３４３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒

９４％。而美團（０３６９０）升３﹒０５６％，報３１７元。

現時，恆生指數報２８６１９，升４５點或升０﹒１６％，主板成交４８５﹒９５億元。國

企指數報１１３２４，升４點或升０﹒０４％。恆生科技指數報８９０３，升１２７點或升１﹒

４６％。



表列ＡＴＭＸＪ股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２４１﹒０元 無升跌

騰訊 （００７００） ６６４﹒５元 升３﹒０２３％

美團 （０３６９０） ３１７﹒０元 升３﹒０５６％

小米 （０１８１０） ２８﹒７元 跌２﹒０４８％

京東集團（０９６１８） ３４３﹒０元 跌２﹒１１２％

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（ｋｉ）

