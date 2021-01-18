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18/01/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２２５億人幣創新高，買騰訊港交所沽廣汽

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恆指低開１１９點後曾跌１８３點，見２８３９０點全日低。
內地公布去年第四季ＧＤＰ增長６﹒５％，較市場預期為好。大市由跌轉升。大市午後愈升愈有
，恆指尾段最多升２９０點高見２８８６４，續創去年１月２０日以來高位。恆指最終收報
２８８６２，升２８８點或１﹒０１％，為去年１月１７日以來收市新高，連升三日。
　　按額度計算，北水全日淨流入創出歷來新高達２２５﹒３億元人民幣，增加６０﹒４％。北
水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、小米集團
（０１８１０）；淨賣出最多的依次是廣汽集團（０２２３８）、華潤啤酒（００２９１）。
　　主板成交２２４３﹒９７億元減少１１﹒６％。其中港股通成交７６０﹒７億元，佔總成交
３３﹒９％。

＊北水續掃騰訊，淨買入逾５４億元＊

　　騰訊控股高見６６７﹒５元再創新高，收市升１﹒８６％報６５７元，北水淨買入５４﹒２
億元。
　　港交所升５﹒１５％報４８２元，北水淨買入２７﹒３億元。
　　小米集團升２﹒０５％報２９﹒９元，北水淨買入２３﹒１億元。
　　廣汽集團跌８﹒１％報８﹒６２元，北水淨賣出０﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　５４﹒２１
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　２７﹒３２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　２３﹒０５
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１７﹒１４
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１３﹒７２

　　淨沽出最多港股：
　　廣汽集團　　　　（０２２３８）　　　　　－０﹒７６
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　－０﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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