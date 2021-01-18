【金融論壇】匯控冀按監管要求恢復派息，期望股息重回可持續水平

《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）去年因應英國監管當局要求而取消派息，

主席杜嘉祺（Ｍａｒｋ Ｔｕｃｋｅｒ）表示，集團去年因監管機構決定而不幸地未能向股東派

發股息。按監管最新指引，冀盡快恢復派息，並期望股息能回到可持續的水平。

杜嘉祺在亞洲金融論壇上指，疫情對集團業務產生重大影響，但集團仍保持高水平的業務，

為客戶提供支持。在疫情期間，集團逾８０％員工在家以遙距方式工作，７０％分行仍然營業。

他指出，利率終有一日都會回升，但目前的低息環境仍將會持續一段時間，集團需要尋找新

的收入來源，當中會專注於發展財富管理業務，而且有意於東南亞地區發展財富管理和私人銀行

業務。他又提到，看到大灣區發展當中的財富管理業務有更多的機會，集團對捕捉相關機會感到

興奮。

他又指，去年市場動盪，但跟氣候相關的股份的回報卻平均增長３７％，較市場１１％的平

均增長率為高。集團在去年１０月份承諾，目標在２０２５年前成為零排放銀行，而集團亦將預

留一萬億美元，在未來１０年投資於可持續發展，而相關目標將在定好策略後再公布。

對於外界批評匯豐大力投資石油項目，有關做法與環保原則不符。他指，現時全球的能源需

求有９０％為原油，其他能源都是剛發展，如果完全不投資於石油項目，或會破壞新興經濟體的

穩定和能源需求，強調集團會加快新能源發展。（ｓｋ）

