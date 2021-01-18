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即市新聞

18/01/2021 18:33

【金融論壇】匯控冀按監管要求恢復派息，期望股息重回可持續水平

　　《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）去年因應英國監管當局要求而取消派息，
主席杜嘉祺（Ｍａｒｋ　Ｔｕｃｋｅｒ）表示，集團去年因監管機構決定而不幸地未能向股東派
發股息。按監管最新指引，冀盡快恢復派息，並期望股息能回到可持續的水平。
　　杜嘉祺在亞洲金融論壇上指，疫情對集團業務產生重大影響，但集團仍保持高水平的業務，
為客戶提供支持。在疫情期間，集團逾８０％員工在家以遙距方式工作，７０％分行仍然營業。
　　他指出，利率終有一日都會回升，但目前的低息環境仍將會持續一段時間，集團需要尋找新
的收入來源，當中會專注於發展財富管理業務，而且有意於東南亞地區發展財富管理和私人銀行
業務。他又提到，看到大灣區發展當中的財富管理業務有更多的機會，集團對捕捉相關機會感到
興奮。
　　他又指，去年市場動盪，但跟氣候相關的股份的回報卻平均增長３７％，較市場１１％的平
均增長率為高。集團在去年１０月份承諾，目標在２０２５年前成為零排放銀行，而集團亦將預
留一萬億美元，在未來１０年投資於可持續發展，而相關目標將在定好策略後再公布。
　　對於外界批評匯豐大力投資石油項目，有關做法與環保原則不符。他指，現時全球的能源需
求有９０％為原油，其他能源都是剛發展，如果完全不投資於石油項目，或會破壞新興經濟體的
穩定和能源需求，強調集團會加快新能源發展。（ｓｋ）

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