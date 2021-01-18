《股林淘金－林家亨》石墨烯電池有憧憬，廣汽股價大顛覆

《股林淘金》美股上周五（１５日）見頂後回吐，三大指數下趺，道指下跌１７７點，納指

下跌１１４點，美國首都華盛頓戒備森嚴，為本周三（２０日）拜登總統上場作好保安準備，我

只投資市場氣氛漸趨保守。

預計港股今日（１８日）早段回吐，但恆指在２８０００點已建成非常鞏固的基礎，在下周

恆指結算之前不容易跌回這水平之下，除非美國出現不可預計的情況則屬例外。

上周五廣汽集團（０２２３８）宣布了今年年尾前可以量產石墨烯電池的消息，令股價爆升

逾２０％，股數成交超逾４億股，是上市以來的最大單日成交量。筆者提醒投資者：可以量產不

等同可以成功銷售的數據，因為要達到八分鐘充電８０％的高速充電樁成本高達１５０萬元人民

幣，一般私人屋苑內不會裝置，現時中國市面上這類的充電樁數目是零，興建需要時間，如果各

地政府不配合大量興建，消費者相信對購買這類電能車不感興趣，故高價追入廣汽集團的投資者

宜三思！但長遠來說，石墨烯電池是大勢所趨，但需要頗長時間的配合發展，不可能一蹴即至。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

