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即市新聞

18/01/2021 18:23

《師傅教路－黃瑋傑》合景悠活積極併購，股價上望８﹒７元

　　《師傅教路》合景悠活（０３９１３）上市不足三個月，已積極進行併購，繼於上月完成收
購廣州市潤通物業管理８０％股權後，最近又宣布收購雪松智聯科技８０％股權，令在管面積實
現跨越式增長，並且快速拓展區域版圖。
　　合景悠活於中國為住宅物業及商業物業提供綜合物業管理服務﹒於２０１９年，在提供商業
營運服務的物業管理公司當中，按總在管建築面積計，集團在中國排行第七，在大灣區排行第五
。於去年１２月３０日，集團宣布完成收購廣州市潤通物業管理８０％股權，該公司致力於公共
服務領域亦擁有較為專業的技術系統，收購有助集團業務進一步拓展至公共服務領域，使得業務
持續多元化，同時能形成平台協同效應，實現服務系統的完善與服務品質的提升。

＊斥逾１３億人幣收購同業＊

　　集團最新宣布，於今年１月１７日與賣方訂立收購協議﹒根據協議，集團將收購雪松智聯科
技８０％股權，現金代價為１３﹒１６億元人民幣。該公司主要於中國從事物業管理業務，同時
為全國領先的「智慧城市」服務營運商，旗下擁有逾１０家一級知名物業企業和中國最大規模物
業聯盟銀鑰匙聯盟。截至２０２０年１２月３１日止，其在管面積合計超過８６００萬平方米，
在管項目合計超過１０００個，廣泛分布於全國各大城市群，包括華東區域、華南區域、中西部
地區﹒完成收購後，預計合景悠活整體在管面積將突破１﹒２億平方米﹒同時可助力集團迅速完
成全國化戰略布局，並將進一步鞏固於粵港澳大灣區、長三角等區域的優勢地位，提升各區域的
市場份額﹒收購亦將使集團在發展潛力極大的環渤海、中西部地區等重點區域實現快速拓展及覆
蓋﹒以中西部地區為例，本次收購將使集團在中西部地區核心城市群的在管面積合共超過５００
０萬平方米，成為該區域市場佔有率領先的企業。

＊建議買入價為７﹒５元＊

　　過去三個年度，雪松智聯科技業績呈現快速增長，收益從２０１８年度４﹒７８億元人民幣
增加至２０１９年度８﹒２６億元人民幣，再增至２０２０年首１１個月的１１﹒９３億元人民
幣；稅後淨利潤從２０１８年度３５２４萬元增加至２０１９年度７３４２萬元，再增加至２０
２０年首１１個月的１﹒２４億元人民幣，合景悠活給予的收購代價相當於約１２倍往績市盈率
，建議買入價７﹒５元，目標８﹒７元，止蝕位６﹒９元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒
有持有上述股票）

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