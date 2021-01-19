【牛氣沖天】科指短期試萬關動力勝恒指，聶振邦：全倉逐步減持

《經濟通通訊社記者鄧經書１９日報道》北水持續湧入，港股今日可謂「牛氣沖天」，早市
曾飆９８５點見創逾１年半新高報２９４８４。華盛證券証券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》
表示，港股近期強勢主要有三個原因：第一，多隻大型及具概念的新股將來港ＩＰＯ，吸引北水
流入，更借勢炒作港股；其次，美國總統換屆明天（２０日）交接，目前美國政局仍不穩，資金
避險流入港股；第三，本港科技股早前因內地的「反壟斷法」而受挫，估值較美國科技股落後，
當內地政策消息消化後，本港科技股便有資金流入，直接推升大市。
＊本港科技股較美股便宜消化「反壟斷法」消息＊
短期從宏觀角度觀之，他預料美國候任總統拜登上場後專注內政，以及修補中美關係；技術
角度方面，若恆指能連續兩日收市站穩２９８００點或以上，料能上望三萬點。
科技指數今日繼續創新高，暫最高曾見９５２６點。聶振邦認為，科指短期再上升的水位較
恆指更大，因本港科技股較美股便宜，加上市場已消化「反壟斷法」消息，料科指短期上望
９８００點至１００００點。
＊港所、舜宇、美團及安踏破頂，該如何操作？＊
恆指強勢，多隻成分股創新高，聶振邦建議部分強勢藍籌短期部署策略。港交所（００３８
８）連續兩日累漲逾一成再創新高，他料現價仍未完全反映本年的港股ＩＰＯ熱潮，短期仍有上
升空間，建議於５０５元至５０８元買入，目標價５３０元至５３５元，惟若連續兩日跌穿４８
５元止蝕。
舜宇（０２３８２）本日最高曾見２２４﹒８元，他指該股可繼續看好，因５Ｇ換機潮來臨
，以及線上商業活動增加，相信能刺激市場對鏡頭的需求，建議待調整到２１２元至２１５元可
買，目標價２４０元或以上，惟連續兩日跌穿２０８元止蝕。
美團（０３６９０）本日亦破頂，他指內地疫情持續反覆，增外賣吃餐需求，建議可於３３
８元至３４０元買入，目標價３６０元至３６５元，惟連續兩日跌穿３３５元止蝕。
安踏（０２０２０）方面，他指市場繼續憧憬東京奧運順利舉行，建議１３３元至１３５元
買入，目標價１４８元至１５０元，惟連續兩日跌穿１２８元止蝕。
＊內房股落後可部署，中國恆大上望１８﹒５元＊
此外，他建議，可部署較落後的內房股，從多個經濟數據顯示，內地經濟見復甦，去年第四
季ＧＤＰ更按年增長６﹒５％，而內地樓市亦與內地經濟高度相關，料今年樓市市道轉好，利好
內房股。他建議部署中國恆大（０３３３３），因估值吸引且股息率高，可於１６﹒８元至１７
元買入，目標價１８至１８﹒５元，惟連續兩日跌穿１６﹒５元止蝕。
港股本月已累升約２５００點，應該採取何種策略方為佳？聶振邦指出，港股已到逐步減持
時刻，建議分兩部分策略減持，第一部分可於本日減持；若恆指突破３００００點可全數賣出股
份。
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