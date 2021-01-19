《匯市縱橫－蕭啟洪》論自由

《匯市縱橫》轉眼２０２１年已步入第三周，新冠疫情並沒有因為疫苗的開打而得到明顯的

紓緩，周末還是建議多留家中，筆者只能外出逛逛商場，補充一些日常所需，晚餐便只能乖乖的

回家簡單的造兩個菜或買些外賣了，因所有食肆晚上六點後禁止堂食的措施仍然生效，這樣的生

活令筆者想起了這首歌曲：「無自由，失自由，傷心痛心眼淚流……」，十分無奈！

本周最受市場關注的莫過於拜登將在本周三（２０日）正式接任，成為美國第４６任總統。

普遍關注侵粉會否在當天發難，破壞就職典禮。但筆者相信出事機會不大，即周四（１９日）開

始侵侵政府便正式成為歷史。

回顧侵侵的四年執政，連他引以為傲的股票市場，也在去年年初給新冠疫情打垮，雖然年末

急速反彈，但為時已晚。有趣的是侵侵仍然堅信拜登是選舉舞弊才勝出，怎樣也不認輸，選舉人

確認會議當天，他更號召侵粉到國會山莊抗議，試圖改變事實，結果演變成暴力衝擊，暴徒闖入

國會議事聽及議員辦公室，大肆破壞，當中導致了５人死亡，包括一名當值的員警。其後因侵侵

言論煽動暴力而被眾媒體封口，事情更引起了廣泛的言論自由的正反討論。



＊自由不是沒有底線＊



此事令筆者想起了曾經讀過的「論自由」（Ｏｎ Ｌｉｂｅｒｔｙ）這本近代極具影響力的

著作，由約翰．斯圖爾特．密爾（Ｊｏｈｎ Ｓｔｕａｒｔ Ｍｉｌｌ）所著，影響了大部分現

代民主人士及政黨的思維。當中筆者要跟大家分享兩點體會。其一是自由不是沒有底線的，嚴復

先生將「ｌｉｂｅｒｔｙ」翻譯為「群己權界」，就是說自由（ｌｉｂｅｒｔｙ）的前提並不是

個人（己）為所欲為，而是在社會（群）利益與個人權利的界線，即任何人的行為，在僅只涉及

本人的那部分，他的獨立性在權利上才是絕對。

其二是關於言論自由。作者所要討論的是「公民自由或社會自由，也就是要探討社會能合法

施用於個人的權利的性質和限度。」作者指出，最好的政府並不比最壞的政府較有資格控制發表

意見。他基於第一：若意見是真確的，持有大多數意見的人沒有權威去替代全體人類決定問題；

第二：縱然意見是錯的，但是少了自由和公開討論，那些公認的意見也只是死的教條；第三：他

能使個人更好地發展與進步。簡單來說就是真理是愈辯愈明的，若把反對聲音壓下，那就算是大

部分人相信的真理也只是教條且社會將不會進步。



＊資訊爆炸猶需界限＊



西方社會特別喜歡用這道理維護言論自由。筆者也基本同意密爾的分析，但提出一點給讀者

思考一下。作者的立論是基於個人能理性分析及判斷，而討論的過程不會對社會造成傷害，且資

訊的掌握是充分的。但隨著資訊爆炸的今天，人們遇到問題時最快的反應是上網找尋答案。又因

資訊太多，在時間有限的前提下個人並不會窮盡所有相關訊息，然後才加以分析得出答案。

更普遍的是相信一兩個常看而覺得可信的網站便得出自己「喜歡」的結論或答案。不管還有

沒有合理的懷疑，也不管報道者是否存在偏見或存在某種特殊任務（如網路打手）。另外，如傳

染病這類消息，並不能說你有言論自由便可暢所欲言，隨便傳送，因在未有確實證據或防止擴散

方案之前，過早發放消息將會導致社會恐慌，當各人爭相外逃的時候傳染病就更難控制了。這樣

看來言論自由確實有其界限。

隨著拜登政府的政策自由度因參眾兩院均為民主黨控制而提高，其主張的經濟刺激將愈趨巨

量。美國國債規模將屢創新高，而因大量美元流動性充斥市場，儘管耶倫說不會尋求弱美元，但

美匯轉弱的機會仍然不少。而在美息持續低企下，資產泡沫更趨嚴重，而市場波動性將會增加。

讀者在決定入市的時機要額外小心。在香港仍有言論自由下，多看「專家」分析，再融會貫通，

理性分析，充分發揮密爾的「言論自由」精神！



＊本周策略＊



離岸人民幣：上周建議候高於６﹒５０００沽出美元兌離岸人民幣已成交，目標６﹒４０００，

止蝕６﹒６０００。



英鎊：本周建議候高於１﹒３６８０沽出英鎊兌美元，目標１﹒３４００，止蝕１﹒３８００。



紐元：本周建議候低於０﹒７０００買入紐元兌美元，目標０﹒７２００，止蝕０﹒６８５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

