匯控（００００５）將閞閉英國８２家分行，疫情下客量下降

《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）旗下英國匯豐銀行公布宣布，由於銀行在

疫情下客流量下降，加上網絡銀行業務激增，該行計劃於今年關閉英國８２家分行。

英國匯豐將保留５１１個分行，部分將進行翻新，或減少服務項目。（ｅｃ）

