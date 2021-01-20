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20/01/2021 15:34

【內房追落後】大市暢旺內房股反彈空間大，譚朗蔚：薦買旭輝萬科

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒２０日報道》港股近日氣勢如虹直逼三萬點大關，多隻藍籌破頂
，昨天主板成交逾三千億元創歷來最多，連帶內房股亦追落後，今早中海外（００６８８）再升
４﹒５８％，報１９﹒６４元，暫四連升累漲近１７％。富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通
訊社》表示，整個內房板塊多隻股份估值較低，可趁現價吸納。

＊萬科目標３５元，２９﹒８元止蝕＊

　　事實上，內房股於２０１７年一度熱炒，受惠於業績增長，當年碧桂園﹙０２００７﹚、恆
大﹙０３３３３﹚、萬科﹙０２２０２﹚三家內房全年銷售均首次超越５０００億元人幣，當中
碧桂園達５５００﹒１億元人幣。不過，２０１８年後，內房股處於整固，走勢偏軟。
　　受惠近期人民幣匯率持續走強，加上人民銀行大額度放水經營環境轉好，內房股板塊昨日開
始見追上，幾乎全線上漲。潤地（０１１０９）昨日（１９日）飆一成，升破所有主要平均線，
突破自１２月初築起的橫行區，今日稍為整固。恆大（０３３３３）上日亦彈起一成六，今日見
回吐約２％，大漲小回。恆大日前公布，已安排１６５﹒４５億元自有資金，將２月１０日提前
償還２０２３年到期的１６１億元可轉股債券本金及相應利息。
　　譚朗蔚示，港股交投熾熱，沒有板塊是炒不起的。他認為，內房股仍然落後大市，現價「低
水」仍有很大上升空間，建議投資者可考慮現價入市，當中他看好旭輝（００８８４）及萬科（
０２２０２），因其銷售數據良好，整體估值較低，投資前景較佳，建議現價吸納，看旭輝目標
價７﹒３８元，達到目標可再看８元，止蝕位為６﹒７元；萬科目標３５元，止蝕位２９﹒８元

　　此外，譚朗蔚提及恆大過往以「手緊」見稱，近期先後４次均用自有資金提前償還債務，累
計償債超４７７億元，恆大目標是延長債務期限，並在未來１２個月內將總借貸減少１５００億
元人民幣，由此增加市場對其信心，股價亦隨市上揚。

＊摩通及瑞銀唱好個別內房股＊

　　摩通發表研究報告指，目前內房整體銷售持續強勁，去年１２月總銷售額達２﹒１萬億元人
民幣，按月升３９％：去年全年則升１１％至１５﹒５萬億元人民幣。展望今年，該行估計銷售
維持穩定，看好前景不明確因素較少、利潤空間較大的房地產商，大型股偏好中海外及融創（０
１９１８）。
　　與此同時，瑞銀將２０２１及２０２２年內房企業盈利預測分別下調１０％及１５％，首選
股是華潤置地和萬科，予以「買入」評級。另外，該行下調世茂房地產（００８１３）、中國金
茂（００８１７）和恆大集團評級至「賣出」。另外，下調融創、雅居樂（０３３８３）、合景
泰富（０１８１３）和旭輝集團的評級至「中性」。

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