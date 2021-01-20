《古臣周記－古臣》牛年大市齊齊衝，光伏股獲國策加持值得吼！

《古臣周記》唔經唔覺踏入２０２１年已經差唔多一個月，新一年新開始，阿臣相信缸友們

應該感受甚深，事關睇到魚缸短短三個星期已經升約２５００點，直逼三萬點大關，唔少缸友睇

到個市係咁「牛氣」，心思思想吼值博板塊！睇返「孖屐」動向，阿臣覺得部署光伏股都係一個

唔錯嘅選擇！

其實，光伏股喺上年第四季左右已經開始熱炒，主要受惠國策帶動，令到孖屐都期待板塊可

以慢慢起飛！講起光伏，大家雖然知到係炒太陽能能源概念，但對於整個行業嘅認識或者都唔算

太深入，所以阿臣先就行業簡單解讀一下！



＊光伏產業四款設備不可或缺＊



所謂光伏，即係將太陽光電能轉化為電力，而換化電力嘅過程包括唔同步驟同元素，從而組

成一個完整嘅產業鏈，當中包括光電半導體物料、電池、部件、發電場等，都係產業鏈唔同元素

，而系統核心就在於太陽能電池板。系統主要包括四類設備，包括多晶硅、硅片、電池同組件。

同時裝機容量對於太陽能發電亦喺十分重要的一環，裝機容量愈多，發電量就會以相應提升。

行業產業鍵區域上，喺可以分為上、中、下游，所指嘅係唔同生產部分，喺產業鏈入面都有

唔同角色。以香港上市嘅光伏股為例，上游產業主要生產用於發電的半導體物料－－多晶硅同單

晶硅，代表企業就包括保利協鑫（０３８００）同陽光能源（００７５７）；而中游產業就有主

要生產光伏玻璃嘅企業，包括福萊特玻璃（０６８６５）同洛陽玻璃（０１１０８）；至於下游

產業，就主要同發電系統同應用有關，包括主要經營太陽能發電場嘅信義能源（０３８６８），

同埋從事光伏電站嘅協鑫新能源（００４５１）等等。所以即使同屬光伏板塊行業趨勢較為統一

，但都會對唔同區域公司嘅業務有唔同影響，所以缸友如果想吼入光伏股，阿臣就會建議大家先

睇清楚產業先至做決定啦！



部分光伏股產業：

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上游（生產多晶硅、硅片）： 中游（生產光伏玻璃）： 下游（發電系統╱應用）：

－保利協鑫（０３８００） －福萊特玻璃（０６８６５） －信義能源（０３８６８）

－陽光能源（００７５７） －洛陽玻璃（０１１０８） －協鑫新能源（００４５１）

－新特能源（０１７９９） －信義光能（００９６８） －北京能源（００６８６）

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＊「十四五」爭取２０６０年前碳中和＊



阿臣睇好光伏股嘅一個主要原因，就係因為上年阿爺宣布「十四五」規劃，目標要喺２０６

０年前爭取實現「碳中和」，即係爭取將城市活動?到淨零碳排放量。神州亦力爭２０３０年之

前，二氧化碳排放已經要達到峰值，目標到時嘅中國國內生產總值二氧化碳排放，將會比２００

５年嘅排放數據下降６５巴仙以上！咁姐係代表著未來神州將會加強對傳統能源排放嘅監管，變

相減少使用傳統能源，並且預計將會轉向使用較為環保嘅低碳嘅可再生能源，當中當然唔可以缺

少太陽能！

其實，國家對發展新能源已經有哂規劃，打算今年嘅風電、太陽能發電合共新增１﹒２億千

瓦，喺首次突破１億千瓦；而早前神州喺在氣候雄心峰會承諾，到２０３０年風電、太陽能發電

總裝機容量將達到１２億千瓦以上，代表未來１０年嘅風電、太陽能發電合計年均嘅新增規模至

少要達到７４００萬千瓦，先至可以達成目標！有以上嘅「十四五」規劃加持，已經可以預視到

國家已經決定咗大力發展光伏，長線嚟睇行業極具增長潛力！



＊光伏業面對挑戰已續漸解決？＊



不過，發展光伏雖然係神州大勢所趨，但孖屐依然都擔心行業面對嘅挑戰未能夠解決，包括

企業依賴補貼、發電成本的問題等，但阿臣就覺得以上挑戰將可續漸解決。

首先，光伏業曾經因為產能過剩同產品價格下降嘅問題，令行業表現每況愈下。行業近年都

係因為得到政府補貼營運，先至可以重新起飛！所以大家都擔心企業到底可唔可以做到自負盈虧

。但近年政府減低對行業補貼，喺２０１９年實行將光伏電站標桿上網電價減低，而且由今年開

始，除咗戶用光伏以外，目標將光伏項目全面「去補貼」，真正達到平價上網。所以反而可以憧

憬將來使用光伏能源嘅成本可以減低，而且減免補貼亦都可以令市場自然淘汰一啲唔夠實力的企

業，集中返有實力嘅光伏企業去擴大產能，整體有利生產利潤提升。

其次，光伏發電成本喺過去十幾年間下降九成，開始追近煤發電成本，甚至互相競爭。而市

場更預期，光伏發電成本可以有進一步下降空間。國際再生能源總署（ＩＲＥＮＡ）預測，未來

十年光伏同海上風電嘅度電成本，或者可以有超過五成嘅下降空間。如果未來光伏業成本下降低

過火電發電成本，相信可以帶動到新能源普及率，令到行業市場份額再度擴大！



＊中下游股回吐值博，吼入福萊特玻璃＊



所以綜合以上幾點，阿臣就仍然睇好光伏股長線走上。睇返近期光伏股表現較為分化，最近

上游區域股份升勢較強，包括噚日（１９日）逾五年半高位見２﹒０３銀嘅行業龍頭保利協鑫（

０３８００）；而中、下游股份包括信義光能（００９６８）、信義能源（０３８６８）、福萊

特玻璃（０６８６５）等等，都已經係約１月早高位回落。雖然阿臣心屬上游股份，覺得可以憧

憬生產原料成本下降，同埋國家就新增裝機量將會帶動原料需求，但比較大隻嘅保利協鑫現價唔

算值博，可能都會想等佢回到大約２０天線（約１﹒４銀水平）先會再作部署。而依家反而可以

吼下中、下游股份博反彈，其中福萊特玻璃現價算值博，加上近日有回升跡象，跟住２０天線位

置走上，阿臣睇好佢短、中線可以穩步上揚到３６銀位置，甚至再破頂，第一目標價３６銀，如

果到時再有力衝上，就睇約４４銀第二目標價。

而上星期講嘅藍月亮（０６９９３）同平保（０２３１８）仍然未回到阿臣嘅心目中嘅買入

價，買入計劃暫且ｈｏｌｄ住再作考慮。



表列截至１月２０日早上１１：２５阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３４３﹒００ １３４３０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ８９﹒６０ １７９２０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ５１０﹒００ ５１０００

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ９１﹒０５ ９１０５

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４３﹒１０ ８６２００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３５７﹒８０ １７８９０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ ２４﹒２５ ４８５００

福萊特玻璃 １０００股 ３２﹒６０ ３２﹒６０ ３２６００

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股票市值 ： ２７６６４５元

剩餘現金 ： ３３６４元

組合淨值 ： ２８０００９元

組合本月收益表現： ＋７﹒８％（截至上月底止組合淨值：２５９６３４元）

組合累計收益表現： ＋１６６﹒７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１月２０日早上１１時２５分

