《異動股》吉利漲７％騰訊升２％，共同開發智能無人駕駛汽車系統

《經濟通通訊社２０日專訊》外電報道，騰訊（００７００）與吉利（００１７５）母公司

吉利控股簽署協議，兩家公司將聯合開發智能駕駛座艙、自動駕駛技術，並推動實現汽車生產、

營銷和售後服務各方面的數字化，還將促進低碳系統和碳中和。吉利及騰訊將整合各自的移動應

用生態系統。

吉利升６﹒８８％，報３４﹒２元，成交約１２４９萬股，涉資４﹒１７億元，為開市表現

最佳藍籌。

騰訊升２﹒４４％，報６７１元，成交約２２１萬股，涉資１４﹒７１億元。

另外，有傳遊戲《絕地求生》（ＰＵＢＧ）的開發商、韓國遊戲公司魁匠團（Ｋｒａｆｔｏ

ｎ）擬於今年在韓國上市，上市後估值將達２７２億美元，料可集資１０９億美元，騰訊持有魁

匠團１６％股權。

現時，恆生指數報２９７９４，升１５２點或升０﹒５１％，主板成交９２﹒９６億元。國

企指數報１１８６７，升１３２點或升１﹒１３％。恆生科技指數報９４９３，升１１８點或升

１﹒２７％。

即月期指新報２９６５７，升４３點，低水１３７點。即月國指期貨報１１７６６，升４２

點，低水１０１點。即月科指期貨新報９４７９，升７１點，低水７點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利 （００１７５） ３４﹒２０元 升６﹒８８％

東風 （００４８９） ９﹒００元 升１﹒２４％

華晨 （０１１１４） ６﹒７５元 升０﹒９０％

比亞迪 （０１２１１） ２３９﹒６０元 升２﹒３９％

北汽 （０１９５８） ３﹒１１元 升１﹒３０％

廣汽 （０２２３８） ８﹒２８元 升１﹒２２％

長汽 （０２３３３） ２８﹒００元 升２﹒９４％



騰訊 （００７００） ６７１﹒００元 升２﹒４４％

小米 （０１８１０） ３１﹒４０元 無升跌

美團 （０３６９０） ３４６﹒００元 升１﹒４７％

京東集團（０９６１８） ３５４﹒８０元 升０﹒６８％

阿里巴巴（０９９８８） ２４５﹒２０元 升０﹒４１％

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（ｎｓ）

