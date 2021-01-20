【北水炒Ｄ乜】淨流入２０６﹒３億人幣，買騰訊小米沽吉利安踏

《經濟通通訊社２０日專訊》恆指高開１５２點，之後反覆向上，曾升３４１點見２９９８

４點，受制三萬關後回吐，升幅急縮至３４點，見２９６７６點全日低。午後尾段再度發力，恆

指於１５時５７分幾乎觸及三萬點大關，最多升３５１點，報２９９９３，再創逾２０個月高位

。恆指最終收報２９９６２，錄五連升，升３２０點或１﹒０８％，續創２０１９年５月３日以

來收市高位。

按額度計算，北水全日淨流入２０６﹒３億元人民幣，減少２１％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）；淨賣出最多

的依次是吉利汽車（００１７５）、安踏體育（０２０２０）。

主板成交３００２﹒７６億元減少０﹒４％。其中港股通成交８６６﹒８億元，佔總成交

２８﹒９％。



＊北水續掃騰訊，淨流入逾３９億元＊



科指再創新高，騰訊亦再創新高，升３﹒７４％報６７９﹒５元，北水淨買入３９﹒１億元

。

小米集團升１﹒７５％報３１﹒９５元，北水淨買入１６﹒８億元。

美團升９﹒０９％報３７２元，北水淨買入１４﹒６億元。

吉利汽車升５﹒６２％報３３﹒８元，北水淨賣出２﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ３９﹒１４

小米集團 （０１８１０） １６﹒７８

美團 （０３６９０） １４﹒６３

香港交易所 （００３８８） １０﹒４３

中國海洋石油 （００８８３） ７﹒８８



淨沽出最多港股：

吉利汽車 （００１７５） －２﹒７４

安踏體育 （０２０２０） －１﹒０２

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（ｃａ）

