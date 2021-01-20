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即市新聞

20/01/2021 17:30

《小傳日記》馬雲終露面，新經股勇戰；直逼三萬點，明日再作戰！

　　《小傳日記》今日孖屐表現算係醒神！隔晚美股齊齊飛上，因為財政部長候選人耶倫呼籲，
話政府應該頒布大規模刺激經濟措施。消息令到香缸魚缸今日走上，恆指今朝開報２９７９４點
升１５２點之後。未幾Ａ場因為人行繼續放水而反彈走上，魚缸就緊隨Ａ股飛高，早段更曾見
２９９８４點全日高位，創超過２０個月高位直逼三萬關！不過之後升幅收窄。孖屐午後繼續發
力走上，由新經佬同醫藥佬領跑，最終要飛上３２０點或逾１巴仙報２９９６２點，主板成交
３００２﹒７６億銀，減少唔夠半巴仙；而國企指數報１１９４９點，升２１５點或升近２巴仙
；而恆生科技指數報９８８５點，升５１０點或升逾半成。
　　Ａ場都開心飛上，上證綜合指數報３５８３點，升１６點或升近半巴仙；深證成份指數報
１５２２３點，升２１９點或升逾１巴仙，兩市全日成交９１５６億銀人仔，是自今年以來最低
成交額，按日減少１２巴仙。
　　而大隻藍戰士就個別發展，ＱＱ（００７００）起哄近４巴仙，報６７９﹒５銀；生發發
（００３８８）跳高逾１巴仙，報５０７銀；大象（００００５）潛水逾１巴仙，報４３﹒２５
銀。不過ＡＩＡ（０１２９９）撻低逾３巴仙，報１０５﹒２銀；神州移動（００９４１）碌低
近２巴仙，報４９銀；建行（００９３９）軟近１巴仙，報６﹒２２銀。

＊魚缸齊起哄新經佬上攻，馬雲終浦頭阿里佬齊牛＊

　　孖屐抽高，唔少板塊都齊齊起哄，其中新經佬就繼續有炒作威威領跑！美團（０３６９０）
獲大行摩通調高目標，股價都開心破頂見３７４﹒６銀，埋單起哄逾９巴仙，報３７２銀；ＱＱ
跳高近４巴仙，報６７９﹒５銀；而京東今日就破頂高見３６９﹒４銀，收市漲逾３巴仙，報
３６４﹒２銀；小米（０１８１０）方面，雖然匯證就話佢因為入咗涉嫌同神州軍方有關嘅企業
黑名單，所以下調佢嘅目標價近一成一到２７﹒５銀，Ｋｅｅｐ住「持有」評級，不過今日佢都
開心飛高近２巴仙，報３１﹒９５銀。
　　而阿里巴巴（０９９８８）今日升勢都強勁，主要因為馬爸爸終於浦頭！事關自從舊年１１
月螞蟻集團ＩＰＯ被突然叫停，馬爸爸就一直無公開露面。而佢浦頭嘅消息亦令阿里巴巴抽升！
阿里巴巴跳高近９巴仙，報２６５銀。消息亦都帶動阿里系開心衝上，阿里健康（００２４１）
起哄逾一成七，報２７﹒４５銀；阿里影業（０１０６０）跳高３巴仙，報１﹒０３銀；亞博
（０８２７９）跳高８巴仙，報０﹒２７銀；雲鋒（００３７６）起哄近５巴仙，報３﹒１８銀


＊軟件股受捧微盟向上衝，電動車發圍吉利有升勢＊

　　ＳａａＳ股近來都係北水熱捧對象，因為微信生活已經入晒血，未來都要靠ＳａａＳ去做支
付，所以前景十分樂觀，天風證券都話微盟享受電商增長紅利，畀埋「買入」咁話，今日一堆相
關股份都造好，有指微盟（０２０１３）有機會入ＭＳＣＩ，股價收漲近一成六，報２５﹒６５
銀；中軟（００３５４）飛起逾４巴仙，報９﹒５５銀；明源雲（００９０９）又破頂，飆一成
一，報５６﹒５銀；金軟（０３８８８）跳高近半成，報６２﹒４５銀；中國有贊
（０８０８３）飛起逾一成三，報３﹒９８銀。
　　車佬都係近期熱話，間間大廠都話要搞自己嘅電動車，吉利（００１７５）就話同ＱＱ搞自
動駕駛技術，大行花旗甚至畀埋目標價５７﹒９銀，呢期車佬真係欣欣向榮！吉利抽高近６巴仙
，報３３﹒８銀；比亞迪（０１２１１）漲逾４巴仙，報２４４銀；長汽（０２３３３）升逾３
巴仙，報２８﹒１銀；雅迪（０１５８５）踢高逾半成，報１９﹒４６銀；耐世特
（０１３１６）飛起逾一成三，報１３﹒１４銀。

＊瑞信話轉差馬交佬唔怕，銀監ＳＥＴ新規內險真不濟＊

　　大行瑞信似乎對馬交博彩生意唔多睇好，分別將２０２１及２０２２年度賭收預測下調一成
四及一成二；並將濠賭股盈利預測下調一成二和一成，不過部分馬交佬今日股價逆流而上，銀娛
（０００２７）揚逾２巴仙，報６０﹒５銀；澳博（００８８０）走高近３巴仙，報８﹒８６銀
；永利澳門（０１１２８）漲逾２巴仙，報１２﹒６銀；金沙（０１９２８）彈高逾２巴仙，報
３１﹒６５銀。
　　保監人身保險監管部要ＳＥＴ新規，講清楚人身保險詳細規條，內險佬呢期都升得夠多，今
日走勢都係麻麻地。平保（０２３１８）軟近半巴仙，報１０１﹒２銀；國壽（０２６２８）升
逾半巴仙，報１８﹒０６銀；太保（０２６０１）跪低逾４巴仙，報３７銀；中國太平
（００９６６）跌１逾巴仙，報１６﹒５６銀；新保（０１３３６）回吐逾半巴仙，報
３３﹒１５銀，請請！

　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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