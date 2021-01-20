《小傳日記》馬雲終露面，新經股勇戰；直逼三萬點，明日再作戰！

《小傳日記》今日孖屐表現算係醒神！隔晚美股齊齊飛上，因為財政部長候選人耶倫呼籲，

話政府應該頒布大規模刺激經濟措施。消息令到香缸魚缸今日走上，恆指今朝開報２９７９４點

升１５２點之後。未幾Ａ場因為人行繼續放水而反彈走上，魚缸就緊隨Ａ股飛高，早段更曾見

２９９８４點全日高位，創超過２０個月高位直逼三萬關！不過之後升幅收窄。孖屐午後繼續發

力走上，由新經佬同醫藥佬領跑，最終要飛上３２０點或逾１巴仙報２９９６２點，主板成交

３００２﹒７６億銀，減少唔夠半巴仙；而國企指數報１１９４９點，升２１５點或升近２巴仙

；而恆生科技指數報９８８５點，升５１０點或升逾半成。

Ａ場都開心飛上，上證綜合指數報３５８３點，升１６點或升近半巴仙；深證成份指數報

１５２２３點，升２１９點或升逾１巴仙，兩市全日成交９１５６億銀人仔，是自今年以來最低

成交額，按日減少１２巴仙。

而大隻藍戰士就個別發展，ＱＱ（００７００）起哄近４巴仙，報６７９﹒５銀；生發發

（００３８８）跳高逾１巴仙，報５０７銀；大象（００００５）潛水逾１巴仙，報４３﹒２５

銀。不過ＡＩＡ（０１２９９）撻低逾３巴仙，報１０５﹒２銀；神州移動（００９４１）碌低

近２巴仙，報４９銀；建行（００９３９）軟近１巴仙，報６﹒２２銀。



＊魚缸齊起哄新經佬上攻，馬雲終浦頭阿里佬齊牛＊



孖屐抽高，唔少板塊都齊齊起哄，其中新經佬就繼續有炒作威威領跑！美團（０３６９０）

獲大行摩通調高目標，股價都開心破頂見３７４﹒６銀，埋單起哄逾９巴仙，報３７２銀；ＱＱ

跳高近４巴仙，報６７９﹒５銀；而京東今日就破頂高見３６９﹒４銀，收市漲逾３巴仙，報

３６４﹒２銀；小米（０１８１０）方面，雖然匯證就話佢因為入咗涉嫌同神州軍方有關嘅企業

黑名單，所以下調佢嘅目標價近一成一到２７﹒５銀，Ｋｅｅｐ住「持有」評級，不過今日佢都

開心飛高近２巴仙，報３１﹒９５銀。

而阿里巴巴（０９９８８）今日升勢都強勁，主要因為馬爸爸終於浦頭！事關自從舊年１１

月螞蟻集團ＩＰＯ被突然叫停，馬爸爸就一直無公開露面。而佢浦頭嘅消息亦令阿里巴巴抽升！

阿里巴巴跳高近９巴仙，報２６５銀。消息亦都帶動阿里系開心衝上，阿里健康（００２４１）

起哄逾一成七，報２７﹒４５銀；阿里影業（０１０６０）跳高３巴仙，報１﹒０３銀；亞博

（０８２７９）跳高８巴仙，報０﹒２７銀；雲鋒（００３７６）起哄近５巴仙，報３﹒１８銀

。



＊軟件股受捧微盟向上衝，電動車發圍吉利有升勢＊



ＳａａＳ股近來都係北水熱捧對象，因為微信生活已經入晒血，未來都要靠ＳａａＳ去做支

付，所以前景十分樂觀，天風證券都話微盟享受電商增長紅利，畀埋「買入」咁話，今日一堆相

關股份都造好，有指微盟（０２０１３）有機會入ＭＳＣＩ，股價收漲近一成六，報２５﹒６５

銀；中軟（００３５４）飛起逾４巴仙，報９﹒５５銀；明源雲（００９０９）又破頂，飆一成

一，報５６﹒５銀；金軟（０３８８８）跳高近半成，報６２﹒４５銀；中國有贊

（０８０８３）飛起逾一成三，報３﹒９８銀。

車佬都係近期熱話，間間大廠都話要搞自己嘅電動車，吉利（００１７５）就話同ＱＱ搞自

動駕駛技術，大行花旗甚至畀埋目標價５７﹒９銀，呢期車佬真係欣欣向榮！吉利抽高近６巴仙

，報３３﹒８銀；比亞迪（０１２１１）漲逾４巴仙，報２４４銀；長汽（０２３３３）升逾３

巴仙，報２８﹒１銀；雅迪（０１５８５）踢高逾半成，報１９﹒４６銀；耐世特

（０１３１６）飛起逾一成三，報１３﹒１４銀。



＊瑞信話轉差馬交佬唔怕，銀監ＳＥＴ新規內險真不濟＊



大行瑞信似乎對馬交博彩生意唔多睇好，分別將２０２１及２０２２年度賭收預測下調一成

四及一成二；並將濠賭股盈利預測下調一成二和一成，不過部分馬交佬今日股價逆流而上，銀娛

（０００２７）揚逾２巴仙，報６０﹒５銀；澳博（００８８０）走高近３巴仙，報８﹒８６銀

；永利澳門（０１１２８）漲逾２巴仙，報１２﹒６銀；金沙（０１９２８）彈高逾２巴仙，報

３１﹒６５銀。

保監人身保險監管部要ＳＥＴ新規，講清楚人身保險詳細規條，內險佬呢期都升得夠多，今

日走勢都係麻麻地。平保（０２３１８）軟近半巴仙，報１０１﹒２銀；國壽（０２６２８）升

逾半巴仙，報１８﹒０６銀；太保（０２６０１）跪低逾４巴仙，報３７銀；中國太平

（００９６６）跌１逾巴仙，報１６﹒５６銀；新保（０１３３６）回吐逾半巴仙，報

３３﹒１５銀，請請！



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