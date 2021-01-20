馬雲視頻現身並線上講話，與全國１００名鄉村教師「雲」見面

《經濟通通訊社２０日專訊》自從去年１１月螞蟻集團ＩＰＯ臨門一腳被叫停後，阿里巴巴

創始人馬雲一直未曾公開露面，到了今日臘八節，馬雲終於首度現身，通過視頻連線，與全國

１００名鄉村教師「雲」見面，並發表線上講話。

馬雲首先祝賀１００位獲獎的老師。他稱，每年臘八節，是我們約定的日子，過去五年，每

年的這一天，我們都在三亞舉辦頒獎儀式，感謝老師、致敬老師。今年因為疫情的原因不能在三

亞見面，但是我們的約定不變，對老師的致敬更不會缺席，今天我們大家雖然在天南海北，但是

我們用視頻連線的方式聚在一起，這是我們對１００名獲獎老師的敬意，也是對１００名老師背

後２９０萬鄉村教師的敬意。等疫情過去了，我們一定找時間把大家的三亞之旅補上，到那時我

們再見面！

馬雲稱，這段時間，我和同事一直在學習和思考，我們更加堅定了全身心投入教育公益的想

法。這不僅僅是因為我自己是老師出身，更重要的是，教育特別是鄉村教育關係重大。今天，我

們國家實現了全面脫貧，全面推進鄉村振興戰略，進入新發展階段，正在走向共同富裕。支持好

、服務好鄉村老師，做好教育部門的補充，更好地發展鄉村教育，為鄉村振興、共同富裕而努力

，我想這是我們這一代企業經營者的責任和擔當。（ｃｔ）

