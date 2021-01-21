  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2021 09:26

《中資異動》醫藥股普遍高開，四環（４６０）裂口高開一成四

　　《經濟通通訊社２１日專訊》四環（００４６０）裂口高開１４﹒３９％，報１﹒５１元再
創近兩年高，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅８１﹒９３％。該股成交約１５７８萬股，
涉資２３８２萬元。
　　四環醫藥近日表示，子公司北京四環製藥開發的左乙拉西坦注射用濃溶液於去年１２月２１
日獲得國家藥品管理局批准上市。該產品主要用於成人及４歲以上兒童癲癇患者部分性發作的加
用治療。
　　花旗發表研報指，中國的醫藥研發外包和生產外包　（ＣＲＯ╱ＣＤＭＯ）公司有較好的成
本效率和不斷成長的人才庫，首予數家公司「買入」評級。藥明康德（０２３５９）目標價２３
６元，藥明生物（０２２６９）目標價１３０元及康龍化成（０３７５９）目標價１６５元。
　　藥明升２﹒９２％，報１２０元。藥明康德現升１﹒６４％，報１８６﹒１元。康龍化成升
０﹒６３％，報１６０元。
　　現時，恆生指數報２９９５１，跌１０點或跌０﹒０４％，主板成交６５﹒００億元。國企
指數報１１９６２，升１３點或升０﹒１１％。恆生科技指數報９９１５，升３０點或升０﹒３
１％。
　　即月期指新報２９９５５，升６３點，高水３點。即月國指期貨報１１９３３，升３０點，
低水２９點。即月科指期貨新報９９２９，升４８點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　四環　　（００４６０）　　　　　１﹒５１元　　升１４﹒３９％
　　藥明　　（０２２６９）　　　１２０﹒００元　　升　２﹒９２％
　　藥明康德（０２３５９）　　　１８６﹒１０元　　升　１﹒６４％
　　康龍化成（０３７５９）　　　１６０﹒００元　　升　０﹒６３％
　　信達生物（０１８０１）　　　１０５﹒３０元　　升　１﹒６４％
　　百濟　　（０６１６０）　　　２１８﹒８０元　　升　１﹒２０％
　　康希諾　（０６１８５）　　　２５２﹒００元　　升　０﹒４０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下21/01/2021
【脫歐之後】分析：脫歐不利英企盈利　買英國樓享受英鎊升值
中國故事20/01/2021
《神州經脈》全年FDI規模創新高　人行放水逾月大惟成交跌一成
財經熱話20/01/2021
【內房追落後】大市暢旺內房股反彈空間大　譚朗蔚：薦買旭輝萬科
板塊分析20/01/2021
傳邀友邦猛將加盟　中國太保勢後來居上
板塊分析20/01/2021
奶粉第一股　中國飛鶴展翅飛翔
剖析天下20/01/2021
「藍色浪潮」促通脹預期升溫　美股後市炒甚麼板塊？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>