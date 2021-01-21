《中資異動》醫藥股普遍高開，四環（４６０）裂口高開一成四

《經濟通通訊社２１日專訊》四環（００４６０）裂口高開１４﹒３９％，報１﹒５１元再

創近兩年高，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅８１﹒９３％。該股成交約１５７８萬股，

涉資２３８２萬元。

四環醫藥近日表示，子公司北京四環製藥開發的左乙拉西坦注射用濃溶液於去年１２月２１

日獲得國家藥品管理局批准上市。該產品主要用於成人及４歲以上兒童癲癇患者部分性發作的加

用治療。

花旗發表研報指，中國的醫藥研發外包和生產外包 （ＣＲＯ╱ＣＤＭＯ）公司有較好的成

本效率和不斷成長的人才庫，首予數家公司「買入」評級。藥明康德（０２３５９）目標價２３

６元，藥明生物（０２２６９）目標價１３０元及康龍化成（０３７５９）目標價１６５元。

藥明升２﹒９２％，報１２０元。藥明康德現升１﹒６４％，報１８６﹒１元。康龍化成升

０﹒６３％，報１６０元。

現時，恆生指數報２９９５１，跌１０點或跌０﹒０４％，主板成交６５﹒００億元。國企

指數報１１９６２，升１３點或升０﹒１１％。恆生科技指數報９９１５，升３０點或升０﹒３

１％。

即月期指新報２９９５５，升６３點，高水３點。即月國指期貨報１１９３３，升３０點，

低水２９點。即月科指期貨新報９９２９，升４８點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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四環 （００４６０） １﹒５１元 升１４﹒３９％

藥明 （０２２６９） １２０﹒００元 升 ２﹒９２％

藥明康德（０２３５９） １８６﹒１０元 升 １﹒６４％

康龍化成（０３７５９） １６０﹒００元 升 ０﹒６３％

信達生物（０１８０１） １０５﹒３０元 升 １﹒６４％

百濟 （０６１６０） ２１８﹒８０元 升 １﹒２０％

康希諾 （０６１８５） ２５２﹒００元 升 ０﹒４０％

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（ｐｌ）

