【北水炒Ｄ乜】淨流入１６９﹒９億人幣，買騰訊美團沽小米微盟

《經濟通通訊社２１日專訊》恆指低開１０點，報２９９５１點。最高升１７３點報

３０１３５點，最低跌２１６點報２９７４５點。恆指收報２９９２７點，跌３４點或

０﹒１２％。

按額度計算，北水全日淨流入１６９﹒９億元人民幣，減少１７﹒７％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣

出最多的依次是小米集團（０１８１０）、微盟集團（０２０１３）、建設銀行（００９３９）

。

主板成交２６４９﹒０５億元減少１１﹒８％。其中港股通成交８２５﹒６億元，佔總成交

３１﹒２％。



＊騰訊創新高，北水淨買入逾３９億＊



騰訊曾升至７００元關，創新高，收市微升０﹒４４％報６８２﹒５元，北水淨買入

３９﹒４億元。

美團升０﹒８６％報３７５﹒２元，北水淨買入２２﹒２億元。

配售１﹒３３億股新股的比亞迪股份升１﹒８％報２４８﹒４元，北水淨買入８﹒２億元。

小米集團跌３﹒１３％報３０﹒９５元，為表現最差藍籌；北水淨賣出３﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ３９﹒４１

美團 （０３６９０） ２２﹒２３

比亞迪股份 （０１２１１） ８﹒１８

香港交易所 （００３８８） ６﹒５０

中國移動 （００９４１） ３﹒０５



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －３﹒４４

微盟集團 （０２０１３） －２﹒３７

建設銀行 （００９３９） －２﹒０８

中國平安 （０２３１８） －２﹒０６

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（ｃａ）

