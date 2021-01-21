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21/01/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入１６９﹒９億人幣，買騰訊美團沽小米微盟

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恆指低開１０點，報２９９５１點。最高升１７３點報
３０１３５點，最低跌２１６點報２９７４５點。恆指收報２９９２７點，跌３４點或
０﹒１２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１６９﹒９億元人民幣，減少１７﹒７％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣
出最多的依次是小米集團（０１８１０）、微盟集團（０２０１３）、建設銀行（００９３９）

　　主板成交２６４９﹒０５億元減少１１﹒８％。其中港股通成交８２５﹒６億元，佔總成交
３１﹒２％。

＊騰訊創新高，北水淨買入逾３９億＊

　　騰訊曾升至７００元關，創新高，收市微升０﹒４４％報６８２﹒５元，北水淨買入
３９﹒４億元。
　　美團升０﹒８６％報３７５﹒２元，北水淨買入２２﹒２億元。
　　配售１﹒３３億股新股的比亞迪股份升１﹒８％報２４８﹒４元，北水淨買入８﹒２億元。
　　小米集團跌３﹒１３％報３０﹒９５元，為表現最差藍籌；北水淨賣出３﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　３９﹒４１
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　２２﹒２３
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　　８﹒１８
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　６﹒５０
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　３﹒０５

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－３﹒４４
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－２﹒３７
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　－２﹒０８
　　中國平安　　　　（０２３１８）　　　　　－２﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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