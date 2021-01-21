《真知灼見－溫灼培》耶倫心中的美元方向

《真知灼見》過去周日（１７日）《華爾街日報》刊登了與新任財長耶倫的訪問，訪問中她

主要提出三點。首先，拜登政府不尋求弱美元匯價。其次，拜登政府不會用弱美元作為增取貿易

手段。第三，美元匯率應由市場力量釐定。到本周二（１９日）耶倫在一公開場合再謂，「面對

現時低息環境，是時候大刀闊斧推刺激經濟方案」。耶倫的講話暗藏甚麼意思呢？就讓筆者嘗試

為大家解答。



耶倫雖然指不尋求弱美元，但她也沒有謂要尋求強美元。她只謂美元匯率應由市場決定。這

句說話，筆者認為不是說給外匯市場炒家聽的，是講給予美國的貿易夥伴聽的，是要告訴他們，

既然我們（美國）不干預匯率，所以你們也不應這樣做。為何筆者會這樣解讀呢？周三晚（２０

日）加拿大央行議息，竟然沒有對近期強加元提出任何異議。先前加央行也曾暗示有機會進一步

減息，但今次突然間對減息這議題只輕輕帶過，給予市場感覺加央行根本不準備減息，也給予了

筆者感覺加央行與聯儲局之間似乎是有了某些默契。執筆時歐洲央行尚未議息（周四晚議息），

如歐央行議息會後也有類似加央行的表現，這樣我們便能更加確定耶倫上述的言外之音。一點必

須理解，經歷了過去一年外幣的大幅升值，個別央行也開始對其本國貨幣匯率水平有所異議。假

使這些央行不能以人為手段（口述或減息）遏抑其貨幣匯價，這樣作為投資者，在推升外幣時便

可少了一個重要顧慮。



至於耶倫的另一句話「面對現時低息環境，是時候大刀闊斧推刺激經濟方案」，就更能顯示

出聯儲局在可見將來也難於收緊貨幣政策。息率雖是由聯儲局決定，聯儲局理應是獨立於美國政

府，但筆者認為兩者應是合作無間，並以改善美國經濟為共同目標。所以當耶倫謂要趁現時低息

環境大刀闊斧推刺激經濟方案，聯儲局又怎能逆其行收緊貨幣政策？當美國貨幣政策持續寬鬆，

美元又怎會強？明顯，耶倫口中雖說不主張弱美元，但其政策正正就是導向弱美元。



假使美國的政策是導向弱美元，而外國央行又不能以人為手段阻止其貨幣匯價上升，未來美

元如何走相信大家可想而知。加上拜登已順利上任沒有出現市場一直擔心的社會動亂，美元的避

險需求便難免減退。更甚者，周二歐委會通過了方案，表示會制定政策減少對美元的依賴，並尋

求加強歐元在國際間的使用地位，料這一切均可視為利淡美元因素。長遠看淡美元方向不變，料

美匯較大阻力於９１﹒５０指數點，中期目標８８指數點。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

