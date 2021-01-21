《思前想後－郭思治》成交若保持暢旺，港股仍有機會尋新高

《思前想後》港股步入１月份下旬，直到執筆一刻止計，本月大市在龐大資金力捧下，形態

暫仍屬先低而後高。恆指暫是由４日之低位２７０７９點升至１９日之高位２９８４８點，即在

短短三周內，本月累積之升幅已達２７６９點。論幅度該不算小，惟目前大市之動力仍相當強勁

，故短期後市仍有機會再進一步上尋月內新高。單從走勢上看，由於恆指已成功升越去年１月２

０日之高位２９１７４點，故從年圖上看，短期後市之上望目標已上移至２０１９年４月

１５日之高位３０２８０點，此亦為２０１９年全年的高位。惟大市如欲再進一步尋頂，首要的

條件是恆指必需繼續穩守在２９１７４點之上，另外成交金額必需保持暢旺。因目前大市已升近

３００００點左近，任何形式之推升，均需有足夠的動力作配合。



＊冒高追入只宜輕注順勢而行＊



大市雖然技術上仍繼續處尋頂之趨勢中，但由於月來累積之升幅已不少，恆指自去年１２月

２２日低位２５９９８點開始之上升，至本月１９日高位２９８４８點止計，在短短四周內，累

積升幅已達３８５０點。單從技術上看，升勢確稍偏促，故即使大市仍具進一步尋頂之條件，但

任何再冒高追入之短炒行動已需承擔一定回吐風險。如再冒高追入，只宜輕注順勢而行。當然，

最好是做好風險管理，自設止蝕位，或者吸納對象該以落後恆指成分股為主，如匯控

（００００５）、建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）及國壽

（０２６２８）等。



＊匯控若恢復派息可作中線部署＊



匯控股價暫定受制於４４元，如匯控能恢復派息，即使息率稍不如前，已可掃除不明因素，

相信一眾退休基金該會重新作中線部署。技術上看，股價如能成功升越４４元，相信該可伺機上

試４８元至５０元。至於內銀股，由於息率均達５厘以上，相信定有不少穩健的支持者，其中該

以建行最可取，從技術上看，首個上望目標該為６﹒７７元至７﹒００元。另外，中人壽一直落

後於大市，同時亦遠遠落後於Ａ股及同業，一旦買盤重現，股價該可伺機上試２０元。一旦成功

升破此關，目標該可上望２２﹒８５元，此亦為年來之高位。



＊恆指穩守平均線屬標準升市＊



港股移動平均線方面表現仍相當穩定。由於恆指目前仍穩企於各組常用平均移動線之上，加

上各組移動線之排列模式屬標準之升市模式，故只要恆指能繼續穩守在１０天線（約２８２９６

點）之上，即表示整個中期升浪仍未變，只是急升後有正常消化及回吐而已。前文已述多次，自

去年９月２５日低位２３１２４點開始之上升，技術上該屬一中期新升浪。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

