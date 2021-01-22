《窩輪匯智－劉嘉輝》何解資金大舉流入比亞迪輪證？

《窩輪匯智》內地股市高位整固，上證指數一度失守３６００點，港股連翻急升後終見回調

，本周升破三萬點後周五（２２日）急跌４７９點，收報２９４４７點，成交回落至近２４００

億元多。反映市場波動性預期的恆指波幅指數回升至近２１％的位置，較上月輕微上升。下周為

期指結算，投資者的輪證部署上宜留意引伸波幅的變化，若認為市場波幅有機會在結算前後進一

步擴大，將有利引伸波幅的表現，相反則要提防引伸波幅回落對輪證的負面影響。

在短短過去一個月，恆指升幅超過一成，焦點股如吉利（００１７５）、舜宇

（０２３４２）、美團（０３６９０）升幅都有約四成，隨股價及市況升近重要的阻力關口，輪

證資金留意淡倉作對沖或反向部署之餘，亦有不少資金看好個別具炒作概念的個股表現。當中資

金流入最顯著的個股要留意比迪（０１２１１），本周公布以折讓配售１﹒３３億股Ｈ股，集資

近３００億元，股價在消息公布後先跌後升，輪證資金亦積極追入。截至本周四（２１日）的數

據，過去四天流入好倉（認購證及牛證）的資金超過２﹒１６億元，整體街貨累計超過１２億元

。

為何比亞迪會吸引那麼多資金以輪證作部署？首先亦是最重要的當然是正股的走勢，大批資

金流入好倉正好反映市場的樂觀預期，而輪證的一大優勢在於其槓桿效應。現時一手比迪正股的

入場費超過十萬元，短線操作的資金需求相當大，因此不少人會利用輪證的槓桿效應減少入場資

金，即使在最壞的情況，投資者可能會損失全部投入本金，但理論上損失亦會大大少於相對投資

正股的金額，令投資更靈活。投資者如有疑問，可上匯豐輪證網站ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒

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《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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