《專家之言－麥嘉嘉》在北水持續湧入下，Ｈ股較大概率跑贏Ａ股

《專家之言》隨著各地加快新型冠狀病毒疫苗接種，我們預期疫情的影響於２０２１年將會

相對緩和。在低基數效應下，市場普遍預料全球經將恢復增長。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最

新預計２０２１年全球經濟增長率為５﹒２％。貨幣政策方面，我們預期各國央行仍然維持長短

期利率於歷史低水準，美聯儲很大可能於２０２１年繼續將聯邦基金利率維持在０％至０﹒２５

％區間。



＊北水有望成港股重要的增量資金來源＊



２０２１年港股市場存在傳統行業估值修復帶來的投資機會。節奏方面，上半年可能優於下

半年，重點把握一季度。整體而言，復甦乃是２０２１年港股市場的投資主題。內地資金有望成

為２０２１年港股重要的增量資金來源。保險資金＋公募基金＋銀行理財資金－內地增量資金的

「三駕馬車」，港股市場低估值高股息板塊、消費與科技行業中與Ａ股差異化發展的核心資產均

對內地資金具有較大吸引力。



＊今年Ｈ股較大概率跑贏Ａ股＊



南下資金洶湧追逐港股，開年以來，自１月４日至１５日，連續１０個交易日，每天通過港

股通流入逾百億元，短短兩周時間裏北水淨流入逾１３００億元，相當於去年全年的兩成

（２０２０年全年內地投資者淨買入６１００億元股票）。在北水持續湧入下，兩周時間裏恆指

升１３００多點，創出近一年新高。其中，走勢最好的就是一眾具估值吸引力的中資股。同時，

ＡＨ股溢價率創出近十年新高，處於低位的Ｈ股開年走出不俗行情。２０２１年全年，Ｈ股較大

概率跑贏Ａ股。



＊建議關注消費相關板塊＊



恆生指數２０２１年預測市盈率目前只有１３﹒８倍，反映整體港股估值吸引。預料未來更

多中概龍頭科技股加入指數後將有助提升港股估值。現水準對國際投資者提供吸引力。板塊方面

，我們建議關注新經濟板塊，另外亦要留意與消費相關的股份，包括汽車、食品飲料、醫療保健

及互聯網消費等。



＊科技股配置價值不容忽視＊



港股逐漸形成了以互聯網公司＋消費電子為主體的差異化科技資產池，且龍頭公司的業績高

增能夠消化其估值水準，長期而言科技的配置價值仍不容忽視。制度革新可能是下一個重要催化

劑，關注第二上市公司納入港股通的進程會否取得突破。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》

（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

