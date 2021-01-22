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即市新聞

22/01/2021 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》在北水持續湧入下，Ｈ股較大概率跑贏Ａ股

　　《專家之言》隨著各地加快新型冠狀病毒疫苗接種，我們預期疫情的影響於２０２１年將會
相對緩和。在低基數效應下，市場普遍預料全球經將恢復增長。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最
新預計２０２１年全球經濟增長率為５﹒２％。貨幣政策方面，我們預期各國央行仍然維持長短
期利率於歷史低水準，美聯儲很大可能於２０２１年繼續將聯邦基金利率維持在０％至０﹒２５
％區間。

＊北水有望成港股重要的增量資金來源＊

　　２０２１年港股市場存在傳統行業估值修復帶來的投資機會。節奏方面，上半年可能優於下
半年，重點把握一季度。整體而言，復甦乃是２０２１年港股市場的投資主題。內地資金有望成
為２０２１年港股重要的增量資金來源。保險資金＋公募基金＋銀行理財資金－內地增量資金的
「三駕馬車」，港股市場低估值高股息板塊、消費與科技行業中與Ａ股差異化發展的核心資產均
對內地資金具有較大吸引力。

＊今年Ｈ股較大概率跑贏Ａ股＊

　　南下資金洶湧追逐港股，開年以來，自１月４日至１５日，連續１０個交易日，每天通過港
股通流入逾百億元，短短兩周時間裏北水淨流入逾１３００億元，相當於去年全年的兩成
（２０２０年全年內地投資者淨買入６１００億元股票）。在北水持續湧入下，兩周時間裏恆指
升１３００多點，創出近一年新高。其中，走勢最好的就是一眾具估值吸引力的中資股。同時，
ＡＨ股溢價率創出近十年新高，處於低位的Ｈ股開年走出不俗行情。２０２１年全年，Ｈ股較大
概率跑贏Ａ股。

＊建議關注消費相關板塊＊

　　恆生指數２０２１年預測市盈率目前只有１３﹒８倍，反映整體港股估值吸引。預料未來更
多中概龍頭科技股加入指數後將有助提升港股估值。現水準對國際投資者提供吸引力。板塊方面
，我們建議關注新經濟板塊，另外亦要留意與消費相關的股份，包括汽車、食品飲料、醫療保健
及互聯網消費等。

＊科技股配置價值不容忽視＊

　　港股逐漸形成了以互聯網公司＋消費電子為主體的差異化科技資產池，且龍頭公司的業績高
增能夠消化其估值水準，長期而言科技的配置價值仍不容忽視。制度革新可能是下一個重要催化
劑，關注第二上市公司納入港股通的進程會否取得突破。
《申萬宏源投資顧問服務部主管　麥嘉嘉》
（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

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