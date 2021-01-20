《真知灼見－溫灼培》歐元今年目標看１﹒２８美元

《真知灼見》周二（１９日），在一個歐盟特別會議上，通過了方案，表示會探討如何於日

後減少對美元的依賴，並尋求加強歐元在國際間的使用地位。會議上歐盟委員會同時指出，必須

制定出方案保護歐盟本身的金融系統，免受別國以金融系統作威脅，強制歐盟跟隨其制裁行動。

雖然歐委會沒點名，但明顯是不滿特朗普政府以美元結算作威脅，強逼歐盟企在美國同一陣線制

裁伊朗。



事實上，據筆者所理解，歐盟早便想增強歐元在國際間作為支付貨幣的地位，只是一直沒有

高調地開一個特別會議去研究及落實相關政策而已。事實上，從《環球銀行金融電信協會》

（ＳＷＩＦＴ）數字顯示，現今歐元在全球支付的佔比中與美元是不相伯仲，相信這非偶然，而

是歐盟於背後一直刻意在推動歐元在國際間的使用。現在相信歐盟只是把過去於背後一直在做的

行動光明正大的推動而已。



當歐盟開宗明義要推動強化歐元地位，這意味歐盟已具備挑戰美元領導地位的信心，也意味

歐盟將要加快有關進程。這可視為利好歐元匯價因素。相反，對美元則屬利淡。就讓我們留意當

中事態發展以衡量往後歐元匯價去向。



本周四（２１日）歐洲央行將議息，維持所有貨幣政策不變是意料中事。重點留意歐央行將

如何看區內經濟及貨幣政策變化。隨疫苗廣泛被接種及疫情減退，看歐央行會否暗示收緊貨幣政

策的時間表。就歐元而言，由於歐元兩周前便已率先作出調整，料歐元再調整空間不多，

１﹒２０美元可找到較大支持。歐元料長遠看好，今年目標料１﹒２８美元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

