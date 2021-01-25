【快手上市】黃德几：憧憬業務高速增長，一年內或納入藍籌股

《經濟通通訊社記者吳藹林２５日報道》今年香港ＩＰＯ市場相當熾熱，有傳中國短片平台

快手科技（０１０２４）最快明日起公開招股，搶佔行業上市「頭啖湯」，入場費近１１６１６

元。有分析預期，快手公開發售認購反應熱烈，投資者可能需借孖展斥多於５００萬元認購，即

進入乙組認購區，中籤機會才會相對較高，另最初步預估上市首日該股約有３０％盈利空間。



＊首日掛牌料有約３０％盈利空間＊



金利豐證券研究部黃德几向《經濟通通訊社》表示，快手將為首隻在港上市的中國短片平台

公司，市值龐大，鑑於預期公開發售超購倍數高，全家總動員入票是好策略，但要提高中籤率，

或需借孖展進入乙組認購區。他指出，現時估算首日升幅為言之尚早，但預期將不及明源云（０

０９０９）和醫渡科技（０２１５８）首掛較招股價最多升近９４％及１﹒６５倍的表現，最初

步估算快手首日約有３０％盈利空間。

去年頭九個月，快手經調整淨虧損為７２億元人民幣。黃德几表示，很多互聯網公司上市初

期業績表現不穩定，投資者多為憧憬未來的高速增長，如營業額和活躍用戶提升，而據他所知的

消息，公司曾披露預期最快到２０２２年能錄得純利。該股上市後有機會快速獲納入部分股票指

數，甚至在恆指公司取消恆指最低上市時間條件的前提下，一年內獲納入恆指成分股，成為長線

持有快手的誘因。

騰訊（００７００）持有快手２１﹒５７％股權，黃德几表示，他看好騰訊，但現時較難估

頂；另外小米（０１８１０）現價具吸引力，惟雖待標普道瓊指數將其剔除後股價才有起色。

