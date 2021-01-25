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即市新聞

25/01/2021 13:27

【快手上市】聶振邦：五成以下孖展認購，倘市況續佳暗盤望升一倍

　　《經濟通通訊社記者劉孝言２５日報道》消息指中國短視頻平台快手科技（０１０２４）最
快明天（２６日）至周五（２９日）中午招股。據悉，快手每股招股價介乎１０５元至１１５元
，料集資最高達４８０億元，或可超越百威亞太（０１８７６）集資約４５１億元的歷史紀錄。
如按此前擬發行４﹒１５９億股，每手１００股，一手入場費將為１１６１５﹒８９元。
　　據了解，快手的牽頭劵商對其估值為６５０億美元至９１０億美元，其上市更受機構熱捧，
部分機構投資者擬動用私人關係預訂認購份額。快手已獲１０名基石投資者捧場，合共認購
２４﹒５億美元股份，佔集資規模四成，當中美國基金Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇｒｏｕｐ認購５億美
元、貝萊德認購２﹒２５億美元、富達認購約２﹒７億美元。
　
＊凍資額料超越醫渡科技＊
　
　　華盛證券証券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，明星新股快手科技作為短視頻第一股
概念獨特，具行業稀有性，招股銷情將非常熱烈。有指１２間熱門劵商已為快手預留２６８０億
元孖展額，他指相關行情已超越醫渡科技（０２１５８）的１８３０億元凍資額，預計上市初期
將會供不應求。
　　聶振邦認為該股前景吸引，其去年前九個月營收增長良好按年上漲近５成，加上平均月活躍
用戶按年升逾５５％至４﹒８億，九個月月活躍用戶日均使用時長更達８６分鐘，按年增加１２
分鐘，料其電商帶貨及虛擬打賞等業務盈利將有所提振。
　　至於快手認購策略方面，他認為博乙組認購利息開支昂貴，股份需要上市日升幅達６０％至
７０％才和抵銷利息支出，故建議投資者採取「一手」戰略，推薦親友人均認購一手而推高中籤
率，或只以低於５０％的孖展額認購亦為可取。他認為若果大市氣氛維持熾熱，快手暗盤升幅可
達８０％至１００％；如大市氣氛轉弱，即恆指下試至２９０００點水平，快手首日升幅則有
５０％至６０％。

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