【北水炒Ｄ乜】淨流入２００﹒２億人幣，買騰訊港交所沽舜宇潤啤

《經濟通通訊社２５日專訊》在北水持續力掃下，港股重拾升勢，恆指高開２２９點，報
２９６７７，早段升幅曾縮至２２５點，低見２９６７３點，但低位隨即獲買盤掃入，港股重拾
動力，尾市最多升７４３點，高見３０１９１，創２０１９年４月１７日以來新高，尾市略回順
，最終收報３０１５９，飆７１１點或２﹒４％，創２０１８年６月１５日以來收市新高。
按額度計算，北水全日淨流入２００﹒２億元人民幣，增加８３﹒８％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、美團（０３６９０）；淨賣
出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、華潤啤酒（００２９１）。
主板成交２８６９﹒０９億元增加１７﹒５％。其中港股通成交８９８﹒２億元，佔總成交
３１﹒３％。
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騰訊獲大行唱好，股價更發力大升１０﹒９３％報７６６﹒５元，北水淨買入６７﹒５億元
。
港交所再創新高，曾見５５３﹒５元，收市飆８﹒３３％報５５３元，北水淨買入１８﹒８
億元。
美團升５﹒１６％報３９９﹒８元，北水淨買入１２﹒４億元。
舜宇光學科技升２﹒４１％報２２１﹒４元，北水淨賣出２﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ６７﹒５５
香港交易所 （００３８８） １８﹒８１
美團 （０３６９０） １２﹒４０
小米集團 （０１８１０） ７﹒６７
中芯國際 （００９８１） ７﹒１９
淨沽出最多港股：
舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒５１
華潤啤酒 （００２９１） －１﹒６０
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（ｃａ）
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