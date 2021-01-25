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25/01/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入２００﹒２億人幣，買騰訊港交所沽舜宇潤啤

　　《經濟通通訊社２５日專訊》在北水持續力掃下，港股重拾升勢，恆指高開２２９點，報
２９６７７，早段升幅曾縮至２２５點，低見２９６７３點，但低位隨即獲買盤掃入，港股重拾
動力，尾市最多升７４３點，高見３０１９１，創２０１９年４月１７日以來新高，尾市略回順
，最終收報３０１５９，飆７１１點或２﹒４％，創２０１８年６月１５日以來收市新高。
　　按額度計算，北水全日淨流入２００﹒２億元人民幣，增加８３﹒８％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、美團（０３６９０）；淨賣
出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、華潤啤酒（００２９１）。
　　主板成交２８６９﹒０９億元增加１７﹒５％。其中港股通成交８９８﹒２億元，佔總成交
３１﹒３％。

＊＊

　　騰訊獲大行唱好，股價更發力大升１０﹒９３％報７６６﹒５元，北水淨買入６７﹒５億元

　　港交所再創新高，曾見５５３﹒５元，收市飆８﹒３３％報５５３元，北水淨買入１８﹒８
億元。
　　美團升５﹒１６％報３９９﹒８元，北水淨買入１２﹒４億元。
　　舜宇光學科技升２﹒４１％報２２１﹒４元，北水淨賣出２﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　６７﹒５５
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　１８﹒８１
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１２﹒４０
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　７﹒６７
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　７﹒１９

　　淨沽出最多港股：
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－２﹒５１
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　－１﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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