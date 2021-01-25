【快手上市】耀才：快手ＩＰＯ預留５００億孖展予客戶認購

《經濟通通訊社２５日專訊》耀才證券（０１４２８）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀

才為快手（０１０２４）ＩＰＯ預留５００億元孖展給客戶認購，但由於是跨月底，額度要視乎

銀行是否能夠有充足資金給予該公司。

他指出，今日已經有熟客查詢及預留，相信反應將會非常火熱。至於息率方面，仍有待明早

銀行的息率，但保證耀才孖展息率是同業最低水平。（ｂｉ）

