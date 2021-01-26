《凱文隨筆－凱文》誰家的疫苗好

《凱文隨筆－凱文》特朗普雖然是個小人，但不要以人廢言，他有一些觀點確實是有可取之

處，甚或是精闢獨到，比方說「假新聞網絡」確實存在，更甚者這些都是極具「公信力」（即內

地所指的「話語權」）的主流媒體，他們一句頂別人萬句！這些媒體在報導新冠病毒疫苗時，對

英國、美國的疫苗予以高度肯定，對中國的疫苗卻喜愛用聳人聽聞的方式報導，保護率由７８％

斷崖式墮至５０％（卻絕口不提出現這個差別的原因，也許是報導者不清楚，只要是大跌，就是

大新聞，其他事可以不理）；有些媒體，關於接種中國疫苗後的正面訊息，甚至還要加上括號來

表示懷疑。



新冠疫苗的接種已在全球陸續開展，深受西方媒體薰陶成長的朋友們二話不說道：「只信西

方疫苗」；稍有理性的朋友們卻問：「到底哪個才更可靠？」。只看西方媒體的人，是給他們獎

金也不會相信中國疫苗；只看「百分百支持中國」媒體的人，也會對西方疫苗產生極多疑問；最

好還是選看含有高度科學元素的客觀分析。轉述如下：



疫苗保護率是有一個全球統一的計算方法，但魔鬼就藏在細節中，各種疫苗不能直接單憑其

保護率來斷定其可靠性，原因是各國的研究團隊都有自己的一套「定義標準」（為何不可弄出一

套大家都接受的標準？這不難理解，本地醫學界權威也曾表示只相信自己研製的疫苗）。西方疫

苗保護率可高達９３％，原因是他們將「疑似患者」（因為核酸檢測會出現假陰性，但又不能不

相信這種測試）排除於外，若納入計算（英國醫學雜誌的論調），保護率則只有２９％，可謂差

之毫釐，繆以千里。



中國疫苗保護率出現大幅波動，土耳其說中國疫苗保護率達９１％，印尼說６５％，是實驗

場所的各項條件有異所致（值得注意的是兩國總統都率先公開接種）；更重要是「症狀定義」（

如發燒、發冷、咳嗽，或肌肉疼痛等十幾個症狀），有些藥廠的定義是一個症狀就算是患者，有

些則要求兩個症狀才是患者，相比之下，計算出來的保護率就可以有極大的偏差；說到底，現在

科學其實沒有一套完整的統一標準，只說「發燒的定義」，幾家產出疫苗的藥廠已經有各自的標

準，即「３８度以上」，與「３７點３度以上」（中國標準），對與錯，誰來定奪？



西方疫苗在某些國家（如挪威）導致一些老人死亡（要判斷準確無誤的致死原因也很費勁，

想想老人家們那幅器械使用了多少年，修理了多少次，多少零件是報廢了而無法更換），中國疫

苗沒有老人致死的情況，原因是接種群組是介乎１８至５９歲之間，所以西方疫苗更容易害死老

人的結論，也是不能成立的。



中國內地疫苗專家陶黎納發表了一篇文章，提出了「疫苗不良事件報告率」這項可能是最好

的衡量標準；根據這個標準，英、美、德三國的疫苗在各個不良事件（如疲倦、發燒、頭痛、惡

心等十數項）中都發現個案；中國兩款滅活疫苗只分別各自出現一項不良事件（即疲倦，與局部

疼痛），這可斷定中國疫苗的安全性是更高。中國的滅活疫苗是使用病毒屍體來製造，方法最成

熟可靠，也有人指西方以基因方法製成的疫苗是可快速量產，但技術面世三十年還是首次使用，

反映醫學界對這種方法還是持審慎保留態度，中國的學者卻為西方疫苗背書稱，中國也在發展這

種製造疫苗的方法，是多管齊下，然後觀察其成效。



綜上而言，目前為止，哪家疫苗最好是沒有公論的。中國另一位專家王年爽發表長篇文章說

，討論誰家的疫苗好，沒有意義，反而更值得大家關注的是病毒突變株，病毒有兩種突變，一是

「增強自己」，二是「抵御宿主免疫的突變」，後者最可怕，等同細菌對抗生素產生耐藥性；當

下幾個疫苗公司只宣布對英國株有效，卻閉口不談南非株，及巴西株，這才是要關注的事。儘管

如此，他的結論還是，加快打疫苗（中國的，西方的，都好！），即使病毒出現第二種突變突變

，部分免疫反應還會發揮一定的作用。



其實，各國人民配合一下政府的各項防疫措施，就是目前能及最佳的方案，犯不著任何事都

上綱到民主、自由、專制等題目上。健康沒了，經濟增長率、「甚麼再偉大」都是空話。美國第

一個億元富豪、石油大亨洛克菲勒老病時跟孩子說，若能換回健康，他願意放棄所有的財富；這

可不是那些時下富豪開口閉嘴的「我根本不關心錢」那種昧著良心的話，他愛錢，但他更愛健康

。



根據最新數據，美國染病的死亡人數超過了４２萬人（特朗普離任那天就逾４０萬人），七

十多歲的拜登若還有點良知與智慧，就別像一輩子不願長大的特朗普那樣，還在唱「美國第一」

的高調了。今年以來，美國因這病毒的每天平均死亡人數是１７９２人，不正經處理，要死光也

不是多難的事。當染病死亡人數比戰爭陣亡人數還要高的時候，不難理解一些瘋狂政客選擇戰爭

來轉移國民的視線，今年不見得要比去年更安全。

