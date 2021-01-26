【快手上市】匯豐：快手首日孖展逾１０００億元

《經濟通通訊社２６日專訊》內地短視頻平台快手（０１０２４）今日起招股，匯豐發言人

表示，快手科技ＩＰＯ認購反應非常熱烈，該行於首日認購錄得超過１０００億元ＩＰＯ貸款申

請的紀錄新高，約９６％的申請均經由數碼渠道進行。（ｂｉ）

