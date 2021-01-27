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即市新聞

27/01/2021 09:26

《異動股》阿里開漲３％，易綱稱螞蟻問題解決後事情將重回正軌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒３１％，報２６１﹒８元
。該股成交約２４８萬股，涉資６﹒４３億元。
　　人民銀行行長易綱在達沃斯世界經濟論壇上，被問及螞蟻集團何時重啟ＩＰＯ，他回應指央
行調研用戶對螞蟻的滿意度還是高的，但對於消費者私隱等問題，只要堅持一切以法律為框架和
程序，和社會進行廣泛的磋商，相信在問題解決之後，會回到正軌。
　　他又指，人行近年來在金融科技方面做了很多工作，但同時也應該關注法律框架，例如數據
的歸屬權、如何保護消費者利益、如何避免濫用壟斷地位等。
　　現時，恆生指數報２９５５６點，升１６５點或升０﹒５６％，主板成交１２９﹒３６億元
。國企指數報１１７７３點，升７８點或升０﹒６７％。恆生科技指數報１００５５點，升８８
點或升０﹒８８％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　７１６﹒００元　　　跌０﹒３５％
　　小米　　（０１８１０）　　　３０﹒６５元　　　升０﹒８２％
　　美團　　（０３６９０）　　３７２﹒００元　　　跌１﹒７４％
　　京東集團（０９６１８）　　３７６﹒００元　　　跌１﹒５７％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２６１﹒８０元　　　升３﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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