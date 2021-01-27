《異動股》阿里開漲３％，易綱稱螞蟻問題解決後事情將重回正軌

《經濟通通訊社２７日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒３１％，報２６１﹒８元

。該股成交約２４８萬股，涉資６﹒４３億元。

人民銀行行長易綱在達沃斯世界經濟論壇上，被問及螞蟻集團何時重啟ＩＰＯ，他回應指央

行調研用戶對螞蟻的滿意度還是高的，但對於消費者私隱等問題，只要堅持一切以法律為框架和

程序，和社會進行廣泛的磋商，相信在問題解決之後，會回到正軌。

他又指，人行近年來在金融科技方面做了很多工作，但同時也應該關注法律框架，例如數據

的歸屬權、如何保護消費者利益、如何避免濫用壟斷地位等。

現時，恆生指數報２９５５６點，升１６５點或升０﹒５６％，主板成交１２９﹒３６億元

。國企指數報１１７７３點，升７８點或升０﹒６７％。恆生科技指數報１００５５點，升８８

點或升０﹒８８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ７１６﹒００元 跌０﹒３５％

小米 （０１８１０） ３０﹒６５元 升０﹒８２％

美團 （０３６９０） ３７２﹒００元 跌１﹒７４％

京東集團（０９６１８） ３７６﹒００元 跌１﹒５７％

阿里巴巴（０９９８８） ２６１﹒８０元 升３﹒３１％

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（ｋｓ）

