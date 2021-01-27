《小傳日記》科技佬洗牌，魚缸現疲態；壞消息出盡，油佬路途順！

《小傳日記》魚缸預期拜登刺激計劃將大幅縮水，而且難以短時間內出台，美股三大指數輕

微低收，市場關注美企業績公布。亞洲股市今早走勢不一，魚缸走勢波動，魚缸今早受油股帶動

下高開１６５點，但科技佬、金融佬、消費佬出現較深度調整，加上吉利（００１７５）、藥明

（０２２６９）回吐顯著，全日魚缸一度下挫１９６點，低見２９１９４點，但喺阿里（０９９

８８）、大笨象（００００５）、神州移動（００９４１）以及公用佬帶動下，魚缸曾倒升。北

水全日淨流入逾２３５億銀，不過強勢佬沽壓重，魚缸尾市無以為繼，最終收報２９２９７點，

跌９３點或跌唔夠１巴仙，主板成交２５５１﹒２５億銀，較上日減近９巴仙。國企指數報１１

６５１點，跌４４點或跌唔夠１巴仙。恆生科技指數報９８０７點，跌１５９點或跌近２巴仙。

Ａ場微升，上證綜合指數報３５７３點，升３點或升唔夠１巴仙。深證成份指數報１５４１

３點，升６１點或升唔夠１巴仙，兩市總成交９２３１﹒４８億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）走低逾２巴仙，報７０１﹒５銀；ＡＩＡ（０１２９

９）跌近１巴仙，報９９﹒７５銀；生發發（００３８８）跌近１巴仙，報５０９銀。



＊有大行唱好電訊佬上掃，壞消息反映中海油最醒＊



雖然孖屐調整，但神州電訊佬有炒作，近期分別獲大摩同野村唱好！神州移動抽高逾５巴仙

，報４７﹒９銀；神州聯通（００７６２）彈逾３巴仙，報４﹒６銀；神州電信（００７２８）

飛起近６巴仙，報２﹒２８銀；鐵塔（００７８８）揚近４巴仙，報１﹒１７銀。

ＭＳＣＩ和富時羅素將中海油（００８８３）剔除出部分指數系列嘅決定今日生效，但負面

消息早已反映，石油佬齊齊逆市開車！中海油飆逾６巴仙，報８﹒０６銀，為表現最佳藍戰士及

國貨佬；中石化（００３８６）跳起近２巴仙，報３﹒８２銀；中石油（００８５７）漲逾２巴

仙，報２﹒４６銀；中海油服（０２８８３）彈高逾６巴仙，報９﹒３５銀。



＊大市氣氛糟科技股回吐，車佬未跌夠今日向下走＊



自從大市升穿三萬點之後就係咁潛水，其中科技股就跌得最痛，今日大部分科指股都回吐，

簡直「一夜回到革命前」咁款！明源雲（００９０９）回吐近８巴仙，報４９﹒１５銀，為表現

最差科技佬；華虹（０１３４７）跌逾７巴仙，報４９元；心動（０２４００）挫逾半成，報５

９﹒８５銀；祖龍娛樂（０９９９０）潛水近半成，報２０﹒６銀；鴻騰（０６０８８）跌低逾

４巴仙，報３﹒６銀。

車佬呢期升得真急，所以內地官媒就出文話新能源汽車浮誇炒作，就算大行唱好撐住都無用

啦！吉利（００１７５）撻低逾半成，報３１﹒７銀；比亞迪（０１２１１）挫近３巴仙，報２

５４銀；長汽（０２３３３）跪低逾６巴仙，報２６﹒３銀；華晨（０１１１４）唔見近２巴仙

，報６﹒１４銀；恆汽（００７０８）回吐逾半成，報４１﹒９銀。



＊齊齊抽快手港銀齊高走，Ｂ仔跌得甘仲要無原因＊



近期新股當旺，唔知大家又有無抽呢？就係因為抽新股搞到孖展難求，一放額度就被人抽晒

，所以銀根緊張，連帶銀行股都飛高高，好似大象（００００５）走高逾１巴仙，報４２﹒７５

銀；小象（０００１１）揚唔夠半巴仙，報１４２﹒２銀；東亞（０００２３）軟近１巴仙，報

１６﹒５銀；中銀（０２３８８）漲不足半巴仙，報２３﹒９銀；渣打（０２８８８）飛起近１

巴仙，報４８﹒６銀。

未有盈利嘅生物科技股「Ｂ股」今日被中資券商沽貨，目前市場未有相關消息，唔通真係獲

利回吐？藥明巨諾（０２１２６）瀉近一成四，報３９﹒５銀；君實（０１８７７）潛逾一成三

，報７８銀；康希諾（０６１８５）跌逾９巴仙，報２５８銀；藥明康德（０２３５９）回吐近

７巴仙，報１８６﹒１銀；嘉和生物（０６９９８）跪低近８巴仙，報２１﹒２銀。請請！



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