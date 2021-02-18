《真知灼見－溫灼培》從美債息推敲美元金價

《真知灼見》踏入今年１月份，美國１０年債息便升破了１厘大關，繼而踏入本周，更連破

１﹒２％及１﹒３％兩關位。換言之，今年剛作開始，美國１０年債息便升了三成多。

美國１０年債息影響甚廣，其能左右按揭息率水平，也能影響市場對投資股市意欲。當然，

也能影響美國政府及企業的發債成本。所以美長債息在這麼短時間升了這麼多，解釋了為何市場

如此關注。



＊環球經濟復甦或推升通脹＊



美長債息上升，主要是市場認為在疫苗被廣泛接種下，拜登政府還在推１﹒９萬億美元救經

濟方案，及聯儲局承諾不會短期收緊貨幣政策等，環球經濟將有機會加快發展並推升通脹。這是

投資者不斷推升長債息的原因。

為免長債息過渡上升損害經濟，不難發現聯儲局近期也相當努力嘗試出口術遏抑長債息上升

，如謂現時通脹只屬短暫現象，並揚言就是通脹短期攀越該局所定下的２％目標水平，也能容忍

等等。但筆者認為，單靠出口術不足以壓止市場對長債息續升的憂慮，不排除市場會繼續推升債

息以逼聯儲局出手，測試該局對捍衛不讓長債息上升的決心。一點必須理解，聯儲局現時每月承

諾動用１２００億美元買債，但主要是買短期債券，只要聯儲局把資金轉購長債，料將能阻止長

債息升。



＊美債息或難望再大幅上升＊



問題是究竟聯儲局待美１０年債息升到哪水平才出手呢？筆者建議一個位置可作參考。據彭

博計算，截止２月８日，標普５００指數派息率為１﹒４８％，假使聯儲局在現階段的經濟復甦

期間不能容許美股爆破，相信也不會容許無風險美國１０年債息（現約１﹒２８％）升近此水平

。假如筆者上述分析正確，即美國１０年債息理應再升空間有限。這點非常重要，因為假如美債

息難有大幅上升空間，這將會限制美元反彈能力，也會限制無息收的金價下調壓力。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

