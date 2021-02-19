《缸邊麗評－熊麗萍》板塊輪動料再現，傳統股不宜高追

《缸邊麗評》港股牛年開市由新經濟股帶動造好，內地股市復市則受新經濟股下跌所拖累，

但從上証指數於牛年首日全日均錄得上升，只是深成指數（偏重科技股）及創業板指數下挫，反

映資金轉向吸納傳統經濟股，板塊輪動料再次出現。



傳統的中資電訊股、本地零售、水泥及貴金屬股有資金撈底，部分傳統股（航空、內地餐飲

、消費及紙業）則因為春節因素而先行上升，資金轉吸估值吸引及落後股。事實上，隨著各國陸

續有疫苗供應，增加市場對經濟逐步改善的信心，即使未有增長，但相信也不會較去年遜色。因

此，受?於經濟回復增長的股份可望反覆回升，至於新經濟股短暫先作調整，待回調至較合理水

平，資金又會再度入市。



筆者年初建議今年傳統經濟股佔組合三至四成，去年一面倒持有新經濟股的情況有所不同。

早前內地不少港股及港股混合基金成立吸納大量資金，以新經濟股，尤其是騰訊（００７００）

、美團（０３６９０）建倉，北水持續淨買入，但新春假期北水暫停期間，新經濟股仍持續走高

，而北水重啟卻未有出現早前的追貨行動，投資者也趁高沽貨，從昨天（１８日）北水買賣活動

來看，整體上仍是淨買入，而騰訊的淨買入情況亦不變，但金額有所減少，反而美團、小米

（０１８１０）則在上海及深圳的分別出現淨沽出及淨買入，反映資金仍非一面倒減持；相反，

中國移動（００９４１）、紫金礦業（０２８９９）則罕有地出現淨買入，同樣，中資電訊股在

港股市場亦逆市上升。



筆者認為現階段持有新經濟仍未套利，則可繼續持有，未有貨者則可觀望下周初再調整時買

入。傳統股亦不宜高追，板塊輪動的投資策略是調整買入，而本地消費、澳門博彩及啤酒等飲品

股可吼。《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》

