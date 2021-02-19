《陸言堂－陳永陸》不要幻想港股的調整時間會太長

《陸言堂》在測試１０天平均線後，港股迅速反彈，似乎短期調整已經完結。事實上，如果

相信港股已進入牛市三期，即升浪中，最急最勁的階段，那麼就不要幻想港股的調整時間會太長

。



或者大家會覺得Ａ股在復市後的表現不似預期，可是上證指數兩日都錄得升幅，而且兩市成

交均超過１萬億元，加上今日是內地市場的期貨結算日，這或會影響了Ａ股過去兩日的升勢，不

過既然今日上證指數在收市時仍然可以力保不失，加上傳統股有發力的情況，所以Ａ股亦不應看

得太淡，只是資金可能已將焦點放在傳統股份上。



而傳統股份中，有幾類成為市場的焦點所在，包括資源股，其中石油、鋼鐵、銅等最傳統的

資源股最受市場注意，因為大家相信行業已見底回升，加上近日資源價格顯著向上，都刺激相關

股份造好。另外，內銀、內險及券商股都值得留意，其中波幅較大一定屬內險及券商股，而且相

對內銀股亦較為落後，其中內地股市成交持續暢旺，加上Ａ股掛牌的券商股已蠢蠢欲動，所以現

價值得留意。最後還有建築類股份可以留意，而水泥股的表現最為落後。



＊豐盛服務現價可續買入＊



除了上述的板塊外，個別股份可以留意豐盛服務（００３３１），日前發出盈喜，預期截至

去年１２月３１日止之年度純利按年增長約１﹒２倍，至約３﹒１７億元。集團指純利上升主因

獲得設施或物業管理新合約，以及新冠病毒爆發後所帶來的臨時清潔及消毒項目，以及取得香港

政府保就業計劃項之補助。如果不是受兩項因素包括出售洗衣業務虧損，以及電氣及機械工程及

環境服務毛利減少，當中因期內未有再錄得如２０１９年度就香港及澳門機電工程安裝項目所錄

重大成本節省，盈利表現會更佳。



雖然發布盈喜後，豐盛之股價已大幅上升，但由於預期市盈率仍然甚低，只有約５﹒５倍，

加上預期股息率應該可以維持在７％以上，現價絕對可以繼續買入，中線目標５元。

《獨立股評人 陳永陸》

