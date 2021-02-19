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即市新聞

19/02/2021 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》即市形勢與短期形勢皆利淡

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材
料業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動
（００９４１）、周大福（０１９２９）與中國平安（０２３１８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選思摩爾國際（０６９６９）、百濟神州（０６１６０）與小米（０１８１０）。
　　恆指期貨陰陽燭小時圖上，保歷加通道底部支持宣告失守，５大主要技分析指標全部利淡，
短期後市未宜樂觀。陰陽燭日線圖上，昨天（１８日）錄得「穿頭破腳」利淡轉向形態發揮威威
力，價位曾被推低至３０１７２。上月２５日高位３０１５８為前升浪頂，不宜被跌越。本欄假
設了ｃ浪下跌過程已經展開，短期後市將反覆下跌，直至調整期結束為止。筆者會於今明（１９
日、２０日）兩天，在ＹｏｕＴｕｂｅ頻道詳細講解恆生指數兩個最有可能成為事實的數浪方式
，並為大家先計算多個量度跌幅目標，請大家多多支持，訂閱「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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