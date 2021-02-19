《品中資－羅國森》「打新」之餘仍「愛舊」

《品中資》各位，今日是農曆年後第一次跟大家見面，再跟大家拜個年，祝大家牛年行大運

，心想事成，投資得心應手，希望牛年能夠迎來一次大牛市。

鼠年結束前，我已經替大家檢討了鼠年的發財股推介，去年成績斐然，希望今年可以乘勝追

擊。只不過，大部分以新經濟為主的龍頭股，去年已經大幅上升，今年能否再續「牛氣」，實在

令人困惑。

不過，平衡各方面因素後，我的牛年發財股推介，仍然偏向「牛氣衝天」的股份，當中股王

騰訊（００７００）和另一科網龍頭阿里巴巴（０９９８８）仍然是我的至愛，其他推介包括京

東集團（０９６１８）和京東健康（０６６１８）兩兄弟，此外就是吉利汽車（００１７５）、

比亞迪電子（００２８５）、心通醫療（０２１６０）和眾安在綫（０６０６０）。

本來，我考慮過推介鼠年尾上市的快手科技（０１０２４）（下稱快手），但她的「牛氣」

實在太盛，招股價才１１５元，上市幾天，已經「快快手手」升至接近４００元水平。我考慮到

年中之後，她的競爭對手抖音可能會上市，到時她可能會遭到減持，所以最後決定放棄。

但原來，快手不是最誇張的新股，緊接快手招股的諾輝健康（０６６０６）（下稱諾輝）才

算誇張。這隻從事研發直腸癌、宮頸癌和其他癌症篩查的Ｂ仔股（未有盈利的生物科技公司），

招股獲得１０６萬人認購，超額４１３２倍，凍結資金８４４０億元。這幾個數字都不及快手，

也未能創紀錄，但她的分配比例就真的誇張了。

原來，今次諾輝的一手中簽率只有２％，比快手的４％還要低一半，快手已經難抽了，原來

諾輝有過之而無不及，因為你要認購２００萬股，即４０００手才穩獲一手；快手只要認購５萬

股，即５００手已可穩獲一手。



＊「頂頭鎚」追諾輝可能要蝕＊



２００萬股是甚麼概念？諾輝的招股價是２６﹒６６元，認購２００萬股，涉資逾５３００

萬元呢！上次快手只要拿５７５萬來認購便可穩獲一手。

短短兩星期，「打新」的成本急升１０倍，不可謂不誇張了。當然，這也是因為快手的「珠

玉」在前，才令到大家不斷加大孖展額去追逐，才導致這種情況。

不過，我相信，諾輝之後，大家對於借大額孖展來「打新」會有戒心了。原因為何？無他，

因為即使你「頂頭鎚」（全數認購可供認購的股數），最終可能跟你只認購２００萬股的結果沒

有分別。

原來，今次即使你「頂頭鎚」，也只能穩獲一手，要再多一點運氣，才有一成機會分多一手

（合共７６０人「頂頭鎚」，只有８２人有幸多得一手）。在我印象中，這可能是有史以來，分

配得最少的一次ＩＰＯ（新股上市）。

試想想，如果借九成孖展去「頂頭鎚」（最高認購股數３８３萬股，每股２６﹒６６元，合

共涉資１﹒０１億元），即是要借大約９１１７萬元，以２﹒８８％息率計７日，利息成本要５

萬元左右。如果只分得一手，即５００股，每股的額外成本就是１００元，即是諾輝上市後，股

價要升越１２６元才有錢賺，也即是比招股價要升３﹒７倍才有肉食，難度真很高呢！

即使有幸分多一手，即是有１０００股的話，每股的額外成本降低一半至５０元，也要諾輝

升至７６元以上才有錢賺。幸好，諾輝昨日首日掛牌收報８４元，即是分到兩手才有少許肉食

（未計買賣費用），若只分得一手的，仍然要蝕２﹒１萬元。

我希望，這是一個警號，讓大家醒覺到，追逐新股也不是很安全的。借錢認購新股，尤其借

大額孖展，有兩個風險，一個是「分得多」，另一個是「分得少」。前者是遇到上市後股價下跌

，分得愈多即蝕得愈多；後者是分得太少，令到股價升幅不能抵銷利息成本，今次諾輝的個案就

屬於後者。

因此，我建議大家在「打新」之餘，不應忘記已上市的舊愛和半新股。我的牛年推介中，我

最愛的仍然是騰訊和阿里巴巴，前者仍然牛氣十足。後者雖然遇有較高的政策風險，令股價轉弱

，但我對阿里仍然充滿信心，認為她最終都可以守得「雲」開。



＊京東健康是「大健康」股首選＊



其餘的推介中，我要補充一對「孖寶」，那就是京東集團和京東健康。京東集團短期內會再

分拆京東物流上市，京東系會成為市場焦點，加上我認為京東健康暫時應該是「大健康」股中的

首選。

在此想再補一句，本來，我去年的「大健康」股推介是平安好醫生（０１８３３），但由於

她遲遲未能實現盈利，加上她的業務重心「線上診症」未成氣候，所以我今年放棄她（去年她升

了四成八，是緊次於阿里巴巴，表現第二差的推介），轉投以「線上賣藥」為業務重心的京東健

康。

但微妙的是（也可以是無奈），我的牛年發財股推介上線當日，就傳出科技股女股神

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ買入了平安好醫生，令該股股價在鼠年最後半個交易日急升兩成

。不過，即使如此，我認為，暫時仍然以京東健康最四平八穩。

但我的推介股中，也有受惠於女股神的，因為當中的眾安在綫，是女股神的其中一隻持股，

她在牛年首個交易日再發威，單日急升逾三成，令該股成為我的推介股中，暫時表現最好的一隻

。

但我想強調，這些推介，原則上是以一年為限的，所以，短期急升對我來說當然開心，但我

仍會以平常心視之，而且也會經常檢討和監察。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

