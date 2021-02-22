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即市新聞

22/02/2021 17:15

《師傅教路－黃瑋傑》水泥估值有望修復，可入海螺水泥或華潤水泥

　　《師傅教路》水泥股近日開始展現升勢，海螺水泥（００９１４）和華潤水泥
（０１３１３）昨日均創出月內新高價。有報道指長三角沿江地區熟料價格提前上漲，反映水泥
行業景氣回升。根據數字水泥網的消息，自２月１９日起，長三角沿江地區熟料偵格迎來春節后
第一輪上漲，上調幅度為每噸３０元人民幣，並且是歷年提價最早的一年。據市場人士指出，此
次超預期提前上漲的原因包括：節前外來熟料進入量大幅減少，粉磨站庫存較低，而春節前後華
東地區各大企業熟料庫存量只有４０％左右，相對偏低。需求方面，受「就地過年」政策和天氣
回暖較早因素影響，下游施工節奏料將快於往年，進而帶動需求提早復甦。春節過後，粉磨站繼
續備貨，推動熟料和水泥價格恢復性上調。

＊海螺水泥建議買入價５０元，華潤水泥建議買入價９﹒５元＊

　　２０２０年，全國水泥產量為２３﹒７７億噸，同比僅增長１﹒６％。上半年受新冠疫情影
響，水泥平均價格同比下降２﹒６％，行業利潤總額同比下降３﹒６％，因此引發行業「殺估值
」調整。以海螺水泥和華潤水泥為例，歷史市盈率都介於６至８倍之間，處於歷史低位區間。隨
著今年第一季度水泥價格將出現超預期上漲，並明顯高於去年同期疫情期間水平，水泥估值有望
實現進一步修復。
　　於截至２０２０年９月３０日止首三季度，海螺水泥實現營業收入１２３９﹒８億元人民幣
，同比增長１１﹒９４％；股東應佔淨利潤為２４７億元，增長３﹒７９％，均優於行業平均水
平。建議買入價５０元，目標５５元，止蝕位４８元。
　　至於華潤水泥，去年首三季度實現營業收入２７２億港元，增長１﹒８％；股東應佔淨利潤
為７３﹒９億元，增長２７﹒６％﹒建議買入價９﹒５元，目標１１元，止蝕位８﹒８元。
《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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