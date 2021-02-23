恒生銀行去年少賺３３％至約１６７億，派第四次中期息２﹒８元

《經濟通通訊社２３日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至去年１２月３１日止全年業

績，純利為１６６﹒８７億元，按年減少３２﹒８％；每股基本盈利８﹒３６元，按年減少３５

％，派第四次中期股息２﹒８元，全年股息合共５﹒５元，較２０１９年同期８﹒２元減少２﹒

７元或３２﹒９％。（ｙｗ）





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