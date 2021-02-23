【匯控業績】匯控去年列帳基準稅前盈利跌３４％，派息１５美仙



《經濟通通訊社２３日專訊》匯控（００００５）公布，截至去年１２月底止，去年列帳基

準稅前盈利８７﹒７７億美元，按年跌３４％。

集團表示，經考慮英國審慎監管局就２０２０年向股東作出分派的臨時方針後，董事會宣布

就２０２０年度派發一次股息每股１５美仙，不設以股代息選擇。（ｓｋ）



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