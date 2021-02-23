《小傳日記》大象復派息，舊經股出色；魚缸轉高走，十天線力守

《小傳日記》美股隔晚個別發展，納指創下舊年１０月底以嚟最大單日跌幅；而標指則五連

跌，只有道指轉跌為升。香江魚缸今朝跟隨美股低開，穿一穿１０日線（約３０３１６）即反彈

回升，濠賭股同航空股今日都有資金追捧，加上資源股做升市火車頭，魚缸愈升愈有。大象

（００００５）中午派成績表，舊年列賬基準稅前盈利跌三成四好過預期，又恢復派息１５美仙

，晏晝一開市就抽高逾６巴仙，同ＡＩＡ（０１２９９）一齊做升市火車頭，刺激魚缸飆６２８

點，見３０９４８點盤中高位，尾市升勢回順，埋單收報３０６３２，升３１２點或升逾１巴仙

，主板成交少近一成二至２６７４﹒６６億銀。國企指數報１１９０９，升１５點或升唔夠半巴

仙。恆生科技指數報９８６３，跌１１３點或跌逾１巴仙。

神州Ａ股反覆走低，上證綜合指數報３６３６，跌６點或跌唔夠半巴仙；深證成份指數報

１５２４３，跌９３點或跌近１巴仙。全日成交達到１０２１５億銀人仔，維持萬億關。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）跌近１巴仙，報５５８銀；ＡＩＡ彈高近半成，報

１０５﹒４銀。世界移動通信大會今日展開，中移動（００９４１）升近半巴仙，報５５﹒９銀

。資金轉投傳統股懷抱，科技股都無運行，ＱＱ（００７００）挫近１巴仙，報７０７銀；美團

（０３６９０）瀉近２巴仙，報３９２﹒８銀；阿里（０９９８８）唔見逾１巴仙，報

２４７﹒６銀。至於小米（０１８１０）今日表現令唔少米粉唔多ｈａｐｐｙ，挫逾３巴仙，報

２８﹒１銀。



＊有息好過冇大象升兩毫，神州客自由賭仔收報酬＊



大象上年經調整稅前盈利１２１﹒５億美金，按年跌４５巴仙符預期，派番息每股１５美仙

，依然低過上年本應派發嘅２１美仙，講到明短期內唔會回購。大象績後最多升過６﹒４５巴仙

，收報４６﹒７銀，踼高４格。至於恆生純利１６６﹒８７億元，按年少近３３巴仙，差過預期

；全年股息都按年無咗３３巴仙，跌３格，報１５２﹒５銀。東亞（０００２３）走高近３巴仙

，報１８﹒９８銀；中銀（０２３８８）揚逾３巴仙，報２５﹒２５銀；渣打（０２８８８）跳

高逾２巴仙，報５４﹒７銀。

馬交宣布，今日起所有入境嘅人，唔使因為曾喺兩周內前往神州任何地方，而接受隔離呀，

賭仔收入有望反彈，銀娛（０００２７）鏟高近９巴仙，報７６﹒０５銀；金沙（０１９２８）

彈近８巴仙，報３８﹒５５銀；澳博（００８８０）漲近８巴仙，報１１﹒２銀。永利

（０１１２８）同美高梅（０２２８２）跳高近５巴仙，分別報１５﹒１８銀同１３﹒７４銀。



＊疫苗嚟香江國泰可重光，零售按月減呠呠車真慘＊



瑞信話，預計受惠神州疫情受控，管控措施會逐步放寬，屆時旅客量會改善，維持對航空行

業正面看法，維持國航（００７５３）、東航（００６７０）同南航 ０１０５５）跑贏大市，

目標價全線上調，分別彈近１２巴仙，報６﹒８８銀、漲逾７巴仙，報３﹒７６銀、鏟高近１５

巴仙，報５﹒８５銀。傳復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗最快後日到香江，國泰（００２９３）踼高

近５巴仙，報７﹒５２銀。

神州乘聯會公布，２月市場預計狹義乘用車零售量１１９萬輛，按年多咗３﹒７７倍，但按

月跪低近４５巴仙。呠呠車今日表現唔係幾好，吉利（００１７５）無咗３巴仙，報２７﹒５銀

；長汽（０２３３３）碌低逾５巴仙，報２３﹒５５銀；東風（００４８９）唔見近１巴仙，報

７﹒７５銀；華晨（０１１１４）軟４格，報６﹒９８銀。



＊油價繼續升油佬表現醒，銅價繼續漲銅佬升勢強＊



油價周一漲近４巴仙，油佬自然繼續炒。中海油（００８８３）揚逾３巴仙，報１０﹒４銀

；中石油（００８５７）彈逾３巴仙，報２﹒８９銀；中石化（００３８６）走高逾３巴仙，報

４﹒５５銀；中海油服（０２８８３）升唔夠１巴仙，報９﹒８５銀。

銅價連日大漲，但Ａ場的銅業股大多出現回吐。亞洲時段午後，國內外銅期貨價格進一步上

揚，倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）銅價突破９３００美銀。金屬相關佬普遍上揚。江銅

（００３５８）炒高近半成，報２２﹒７５銀；紫金（０２８９９）插５巴仙，報１３﹒８２銀

；五礦資源（０１２０８）飆近９巴仙，報６﹒３銀；贛鋒（０１７７２）走低近９巴仙，報

１１８﹒７銀；金川（０２３６２）揚近４巴仙，報１﹒４７銀。請請！



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