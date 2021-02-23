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即市新聞

23/02/2021 15:48

《匯市縱橫－蕭啟洪》通貨膨脹已成「灰犀牛」

　　《匯市縱橫》近日市場關注美國１０年期國債孳息率挑戰１﹒４％的勢頭，最大的擔憂正是
通脹的情況。自拜登上台後，市場憧憬１﹒９萬億財政刺激方案，引發一段美股狂牛時段，道瓊
斯工業指數由２６０００點突破至歷史新高３１０００點僅用了三個月時間。但是經濟永遠離不
開周期性（Ｃｙｃｌｉｃａｌ）的考慮，狂牛過後，開始擔憂到底風險事件在哪裡呢？中美關係
？拜登雖然維持一些對華不友善政策，但總不會像前任一樣狂。經濟復甦不及預期？但在全球央
行維持低利率及「水浸」的情況下，加之疫情逐漸受控，彷彿最壞的時刻已經過去。不過，美國
德州大雪引致油價大幅上漲，紐約（ＷＴＩ）期油每桶６１﹒８０美元、布蘭特（Ｂｒｅｎｔ）
期油每桶６５﹒２０美元，均接近突破疫情前的水平。再看看大宗商品指數，甚至已升破疫情前
的水平。驚然發現，通貨膨脹已成「灰犀牛」。

　　其實根據貨幣數量論（Ｑｕａｎｔｉｔｙ　Ｔｈｅｏｒｙ　ｏｆ　Ｍｏｎｅｙ），貨幣數量
增加，短期能提振經濟產出，長期只能提高通脹，已不是甚麼新理論，只不過市場沒有預期「長
期」影響如此快來臨。不過，美聯儲１７日ＦＯＭＣ貨幣政策會議紀要提及，提振經濟及降低失
業率目標先於通脹考慮；另外，今年春季的年化通脹率可能短暫突破２％。正是，供應價格拉動
加上需求潛在推動，通脹確實值得擔憂，但筆者對較強的價格壓力是否會持續到足以促使美聯儲
收緊貨幣政策表示懷疑。「灰犀牛」體型笨重、反應遲緩，能看見它在遠處，卻毫不在意，指大
概率且影響巨大的潛在危機。故此先作好準備，分散投資，保持關注即可；除非通脹率大幅高於
２％，否則不需過分緊張。
　
　　既然已提及大宗商品指數破頂，當然要提及商品貨幣的投資機會。在弱美元的大環境下，加
之銅鉑錫等與電動車製造相關的鐵礦石大幅走高，澳、紐、加元走勢強勁，中長期大有突破
２０１７及２０１８年雙頂之勢。短期澳元上方阻力於０﹒７９５０，支持位於５０天線
０﹒７７００；紐元上方阻力於０﹒７３５０，較大支持在５０天線０﹒７１９０；加元於年內
高位，輕微突破１﹒２６００，支持位於１﹒２７４０、但油價在ＯＰＥＣ＋控制產量下，上升
空間較其他大宗商品有限。
　
＊本周策略＊
　
離岸人民幣：早前建議候高於６﹒５０００沽出美元兌離岸人民幣已成交，目標６﹒３２００，
止蝕６﹒４８００。
　
加元：前周建議候低於１﹒２６６０買入美元兌加元已成交，更新目標１﹒２８２０，止蝕
１﹒２５２０。

英鎊：上周建議候高於１﹒４０００沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３７５０，止蝕
１﹒４１５０。
　
日圓：本周建議候低於１０４﹒２０買入美元兌日圓，目標１０６﹒００，止蝕１０３﹒５０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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