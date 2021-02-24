  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/02/2021 10:53

傳港府增加股票印花稅，港股跌幅擴大至逾５００點直逼３０１００

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財即將公布財政預算案，市場消息指出，將提高股票印花稅，
由０﹒１％調高至０﹒１３％。港股跌幅擴大，最新報３０１２１，跌５１１點或跌１﹒６７％
，主板成交１０５０﹒７８億元。國企指數報１１６４７，跌２６２點或跌２﹒２０％。恆生科
技指數報９４６２，跌４０１點或跌４﹒０７％。
　　即月期指新報３０１５８，跌４２５點，高水３７點。即月國指期貨報１１６６１，跌２３
６點，高水１３點。即月科指期貨新報９４８３，跌３４３點，低水２點。
　　上證綜合指數報３５９２，跌４４點或跌１﹒２１％，成交２３８８﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１５００５，跌２３７點或跌１﹒５６％，成交２８８１﹒３３億元人民幣

　　港交所（００３８８）今日將公布業績，現價跌４﹒４８０％，報５３３﹒０００元，以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６％。該股成交約３９２萬股，涉資２１﹒４５億元。
　　其他重磅股方面，騰訊（００７００）報６９１﹒５元跌２﹒１９％，阿里巴巴（０９９８
８）報２４２﹒６元跌２﹒０２％，小米（０１８１０）報２７﹒５５元跌１﹒９６％，建行（
００９３９）報６﹒３９元升０﹒３１％，友邦（０１２９９）１０３﹒８元跌１﹒５２％，中
移動（００９４１）報５３﹒６元回吐４﹒１１％，中海油（００８８３）造９﹒７８元　　跌
５﹒９６％。（ｅｃ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/02/2021
《神州經脈》上月70城樓價環比漲幅擴　A場續軟成交高位回落
FOCUS23/02/2021
【FOCUS】債息升不停 鮑叔勢「救市場」壓倒「救美元」
開市Good Morning23/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍:700元以下分注吸騰訊
市場動向23/02/2021
「揭」開疫後機遇，2021上車好時機？
香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準　最急逼是完善選舉制度
中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌　監管規範互聯網貸款　A股急回吐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>