傳港府增加股票印花稅，港股跌幅擴大至逾５００點直逼３０１００

《經濟通通訊社２４日專訊》財即將公布財政預算案，市場消息指出，將提高股票印花稅，

由０﹒１％調高至０﹒１３％。港股跌幅擴大，最新報３０１２１，跌５１１點或跌１﹒６７％

，主板成交１０５０﹒７８億元。國企指數報１１６４７，跌２６２點或跌２﹒２０％。恆生科

技指數報９４６２，跌４０１點或跌４﹒０７％。

即月期指新報３０１５８，跌４２５點，高水３７點。即月國指期貨報１１６６１，跌２３

６點，高水１３點。即月科指期貨新報９４８３，跌３４３點，低水２點。

上證綜合指數報３５９２，跌４４點或跌１﹒２１％，成交２３８８﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１５００５，跌２３７點或跌１﹒５６％，成交２８８１﹒３３億元人民幣

。

港交所（００３８８）今日將公布業績，現價跌４﹒４８０％，報５３３﹒０００元，以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６％。該股成交約３９２萬股，涉資２１﹒４５億元。

其他重磅股方面，騰訊（００７００）報６９１﹒５元跌２﹒１９％，阿里巴巴（０９９８

８）報２４２﹒６元跌２﹒０２％，小米（０１８１０）報２７﹒５５元跌１﹒９６％，建行（

００９３９）報６﹒３９元升０﹒３１％，友邦（０１２９９）１０３﹒８元跌１﹒５２％，中

移動（００９４１）報５３﹒６元回吐４﹒１１％，中海油（００８８３）造９﹒７８元 跌

５﹒９６％。（ｅｃ）

