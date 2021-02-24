【預算案】消息：五千元消費券分五輪派發，適用本地零售包括網店

《經濟通通訊社２４日專訊》新一份《財政預算案》首次向每名合資格的１８歲或以上香港

永久居民及新來港人士，派發５０００元電子消費券，鼓勵和帶動本地消費，政府料措拖可惠及

約７２０萬人，涉及約３６０億元財政承擔。政府消息人士透露，消費券將分五輪派發，每輪派

發１０００元，適用於一般本地零售，包括零售、餐飲、服務行業，據了解，除了本地實體商戶

，駐港外地品牌及網店亦適用。

消息人士指，分批派發消費券是參考外國做法，比一次性更能刺激消費，避免資源集中在某

個行業。目前政府正物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，強調會視乎支付工具的普及

性，方便用家和商戶，八達通、支付寶、ＥＰＳ等獲金管局發牌的電子支付工具亦在考慮範圍，

惟不會透過信用卡派發。

據了解，消費券的派發方法，會參考早前政府派發１萬元的方式，運用政府資料庫設中央登

記平台，合資格人士可使用「智方便」或用電話ＳＭＳ一次性密碼核實個人資料，再選擇適合的

支付工具。

被問到為何不派發實體消費券，政府消息人士解釋，消費券印刷涉及防偽問題，需要較長的

時間，另亦涉及派發實體券的安全問題，因此決定以電子支付工具派發消費券。（ｈｙ）

