  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/02/2021 13:17

【預算案】消息：五千元消費券分五輪派發，適用本地零售包括網店

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新一份《財政預算案》首次向每名合資格的１８歲或以上香港
永久居民及新來港人士，派發５０００元電子消費券，鼓勵和帶動本地消費，政府料措拖可惠及
約７２０萬人，涉及約３６０億元財政承擔。政府消息人士透露，消費券將分五輪派發，每輪派
發１０００元，適用於一般本地零售，包括零售、餐飲、服務行業，據了解，除了本地實體商戶
，駐港外地品牌及網店亦適用。
　　消息人士指，分批派發消費券是參考外國做法，比一次性更能刺激消費，避免資源集中在某
個行業。目前政府正物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，強調會視乎支付工具的普及
性，方便用家和商戶，八達通、支付寶、ＥＰＳ等獲金管局發牌的電子支付工具亦在考慮範圍，
惟不會透過信用卡派發。
　　據了解，消費券的派發方法，會參考早前政府派發１萬元的方式，運用政府資料庫設中央登
記平台，合資格人士可使用「智方便」或用電話ＳＭＳ一次性密碼核實個人資料，再選擇適合的
支付工具。
　　被問到為何不派發實體消費券，政府消息人士解釋，消費券印刷涉及防偽問題，需要較長的
時間，另亦涉及派發實體券的安全問題，因此決定以電子支付工具派發消費券。（ｈｙ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞24/02/2021
【預算案】派五千元電子消費券 寬減薪俸利得稅差餉
開市Good Morning24/02/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控短期料重返50元
中國故事23/02/2021
《神州經脈》上月70城樓價環比漲幅擴　A場續軟成交高位回落
FOCUS23/02/2021
【FOCUS】債息升不停 鮑叔勢「救市場」壓倒「救美元」
開市Good Morning23/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍:700元以下分注吸騰訊
市場動向23/02/2021
「揭」開疫後機遇，2021上車好時機？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>