【預算案】政府檢討差餉制度，研引累進制及自住物業提供恒常寬減

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，差

餉制度自１９９５年以來未有重大改變，為確保與時並進，已要求財庫局和差餉物業估價署檢討

是否有優化空間，包括應否引入累進差餉制度及為自住物業提供恆常寬減。此外，也會考慮把繳

納差餉的主要法律責任由物業的使用人轉移至業主，反映業主須為其物業負有最終責任。政府會

就應否及如何修改差餉制度，諮詢立法會相關事務委員會的意見。（ｂｎ）

