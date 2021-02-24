  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/02/2021 14:25

【預算案】加股票印花稅派５千蚊消費券外仲有咩？一文睇晒懶人包

　　《經濟通通訊社２４日專訊》政府今日公布２０２１╱２２年度《財政預算案》，重點在穩
經濟、紓民困，透過逾１２００億元的逆周期措施，紓解經濟下行及疫情帶來的壓力。

＊支持企業＊

一、延長百分百擔保企業低息貸款申請至今年底，提高貸款額上限至６００元
二、寬減１００％利得稅，上限１萬元
三、寬減非住宅物業差餉，首兩季每季上限５０００元，後兩季每季上限２０００元
四、寬減合資格政府物業╱短租及豁免書７５％租金及費用６個月

＊支援就業＊

一、撥款６６億元，創造約３萬個有時限職位
二、降低非單親住戶基本工時要求，由現時每月最低１４４小時大幅下降一半，為期一年
三、建議設「百分百擔保個人特惠貸款」，貸款額上限８萬元，申請期６個月，年利率１％

＊紓解民困＊

一、寬減１００％薪俸稅和個人入息課稅，上限１萬元
二、寬減住宅物業差餉，首兩季每季上限１５００元，後兩季每季上限１０００元
三、發放額外半個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼、或傷殘津貼
四、向每名合資格的１８歲或以上香港永久居民及新來港人士，派５０００元電子消費券

＊金融服務＊　

一、上調股票印花稅率至０﹒１３％
二、發行不少於２４０億銀債及１５０億ｉＢｏｎｄ，銀債年齡門檻降至６０歲
三、擴大綠色債券規模，發行１７５５億元等值綠債
四、爭取年內開通「債券通」南向交易
五、上市房託基金獲資助，上限每隻基金８００萬元
六、港交所將檢視第二上市制度，稍後諮詢市場
七、容許外地投資基金遷冊來港

＊土地╱房屋供應＊

一、下年度潛在供應１﹒６５萬伙
二、逾８６０公頃新界棕地可供發展
三、東九龍５幅商業地改為住宅用途
四、本季度推出以「標準金額」徵收補地價的先導計劃，鼓勵工廈重建
五、預計５年內，公屋建屋量約１０﹒１４萬伙，私樓每年平均落成逾１﹒８萬伙

＊宜居城市＊

一、私家車首次登記稅各稅階的稅率提高１５％，牌照費加３０％
二、續研電子道路收費
三、預留５億元優化郊野公園設施，以５５００萬元改善郊野公園行山徑
四、預留約３億元推行「提升足球場設施五年計劃」
五、繼續推展優化海濱
六、發表電動車普及化路線圖
七、更新《香港清新空氣藍圖》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS24/02/2021
【FOCUS】財爺減甜猶傷股民心　香港轉型遠景仍乏陳
財經熱話24/02/2021
【賭股轉勢】資金轉炒賭股　麥嘉嘉:銀娛金沙升勢急宜高位減磅
香港要聞24/02/2021
【預算案】派五千元電子消費券 寬減薪俸利得稅差餉
開市Good Morning24/02/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控短期料重返50元
中國故事23/02/2021
《神州經脈》上月70城樓價環比漲幅擴　A場續軟成交高位回落
FOCUS23/02/2021
【FOCUS】債息升不停 鮑叔勢「救市場」壓倒「救美元」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>