【預算案】加股票印花稅派５千蚊消費券外仲有咩？一文睇晒懶人包

《經濟通通訊社２４日專訊》政府今日公布２０２１╱２２年度《財政預算案》，重點在穩

經濟、紓民困，透過逾１２００億元的逆周期措施，紓解經濟下行及疫情帶來的壓力。



＊支持企業＊



一、延長百分百擔保企業低息貸款申請至今年底，提高貸款額上限至６００元

二、寬減１００％利得稅，上限１萬元

三、寬減非住宅物業差餉，首兩季每季上限５０００元，後兩季每季上限２０００元

四、寬減合資格政府物業╱短租及豁免書７５％租金及費用６個月



＊支援就業＊



一、撥款６６億元，創造約３萬個有時限職位

二、降低非單親住戶基本工時要求，由現時每月最低１４４小時大幅下降一半，為期一年

三、建議設「百分百擔保個人特惠貸款」，貸款額上限８萬元，申請期６個月，年利率１％



＊紓解民困＊



一、寬減１００％薪俸稅和個人入息課稅，上限１萬元

二、寬減住宅物業差餉，首兩季每季上限１５００元，後兩季每季上限１０００元

三、發放額外半個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼、或傷殘津貼

四、向每名合資格的１８歲或以上香港永久居民及新來港人士，派５０００元電子消費券



＊金融服務＊



一、上調股票印花稅率至０﹒１３％

二、發行不少於２４０億銀債及１５０億ｉＢｏｎｄ，銀債年齡門檻降至６０歲

三、擴大綠色債券規模，發行１７５５億元等值綠債

四、爭取年內開通「債券通」南向交易

五、上市房託基金獲資助，上限每隻基金８００萬元

六、港交所將檢視第二上市制度，稍後諮詢市場

七、容許外地投資基金遷冊來港



＊土地╱房屋供應＊



一、下年度潛在供應１﹒６５萬伙

二、逾８６０公頃新界棕地可供發展

三、東九龍５幅商業地改為住宅用途

四、本季度推出以「標準金額」徵收補地價的先導計劃，鼓勵工廈重建

五、預計５年內，公屋建屋量約１０﹒１４萬伙，私樓每年平均落成逾１﹒８萬伙



＊宜居城市＊



一、私家車首次登記稅各稅階的稅率提高１５％，牌照費加３０％

二、續研電子道路收費

三、預留５億元優化郊野公園設施，以５５００萬元改善郊野公園行山徑

四、預留約３億元推行「提升足球場設施五年計劃」

五、繼續推展優化海濱

六、發表電動車普及化路線圖

七、更新《香港清新空氣藍圖》

