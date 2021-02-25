內房造好，港股期結日半日彈６３８點返三萬關，報３０３５６

《經濟通通訊社２５日專訊》聯儲局主席鮑威爾淡化通脹憂慮，表明美國或需時３年才能實

現２％通脹目標，美股低開高收，道指急彈逾四百點，納指亦彈近１％。港股昨日大跌逾９００

點後，今早裂口高開４５５點，報３０１７４重上三萬點。大市早段升幅曾收窄至只有１１５點

內，未能企穩３００００點。其後在Ａ股回升帶動下造好，內地據報土地供應改革，內房股發力

走上，港股升穿開市位，大升近７００點高見３０４０７點，距離１０天線（３０４３１點）只

有一步之遙。港股半日收報３０３５６，升６３８點或升２﹒１５％，主板成交１４８２﹒９８

億元。國企指數報１１８１２，升３０２點或升２﹒６３％。恆生科技指數報９６１４，升

２５３點或升２﹒７１％。

Ａ股兩市齊彈，上證綜合指數報３６０２，升３８點或升１﹒０７％，成交２７５１﹒１８

億元人民幣。深證成份指數報１４９８５，升１１４點或升０﹒７７％，成交３０３９﹒５７億

元人民幣。

重磅股方面，上日大跌的港交所（００３８８）今早跌勢未止，曾低見４９５元，之後買盤

湧現。美銀、野村、花旗均上調其目標價，大摩更給予目標價６００元，港交所半日升０﹒１％

，報５０９﹒５元。匯控（００００５）升３﹒９％，報４７﹒９元；友邦（０１２９９）升

０﹒７９％，報１０２﹒２元；中移動（００９４１）升０﹒５５％，報５５﹒１元。



＊內房造好，中海外、潤地齊升一成＊



內地據報土地供應改革，內房股集體炒上，潤地（０１１０９）飆１１﹒９９％，報

３６﹒９元；中海外（００６８８）彈１０﹒１３％，報２０﹒５５元；兩者為表現最好藍籌。

萬科（０２２０２）破頂升１５﹒８９％，報３４﹒６５元；碧桂園（０２００７）升

８﹒４７％，報９﹒９９元；雅居樂（０３３８３）升８﹒３５％，報１１﹒１６元；恆大

（０３３３３）升１０﹒５４％，報１７﹒２元。

物管股亦落鑊，新城悅服務（０１７５５）飆１４﹒９５％，報２１﹒１５元；融創服務

（０１５１６）升８﹒８７％，報２５﹒１５元；華潤萬象（０１２０９）升６﹒７％，報４７

元。

科技股普遍反彈，騰訊（００７００）支撐大市，升２﹒９１％，報７０７元；連日遭北水

淨沽的美團（０３６９０）一度倒跌，半日升２﹒３％，報３７４﹒２元；阿里巴巴

（０９９８８）獲國家主席習近平評為全國脫貧攻堅先進集體，彈升１﹒８１％，報２４７﹒２

元；京東集團（０９６１８）升１﹒８２％，報３８０﹒６元；小米（０１８１０）升

１﹒８６％，報２７﹒３５元。



＊吉利擱置合併大計，仍升逾４％＊



汽車股造好，吉利（００１７５）昨晚突公布雙方已決定在保持各自獨立公司結構的基礎上

，進行「業務合併及合作」，意味市場預期兩間公司整體合併的大計已經擱置。吉利昨日大跌近

６％後，今早隨市造好，升４﹒２５％，報２７元。比亞迪（０１２１１）升２﹒８３％，報

２１８﹒２元；東風（００４８９）升２﹒０３％，報７﹒５４元；廣汽（０２２３８）升

１﹒４８％，報７﹒５５元，；長汽（０２３３３）升５﹒３９％，報２３﹒４５元。

國際油價升至１３個月高位，布油期貨曾漲２﹒６％收報每桶６７﹒０４美元，曾觸去年１

月８日高位６７﹒３０美元，石油股反彈。中海油（００８８３）升２﹒３９％，報９﹒８７元

；中石化（００３８６）升２﹒７１％，報４﹒５５元；中石油（００８５７）升２﹒１４％，

報２﹒８７元。油服股中海油服（０２８８３）飆５﹒２８％，報９﹒３７元；中石化油服

（０１０３３）升６﹒４１％，報０﹒８３元。



＊李嘉誠擬在美通過ＳＰＡＣ上市集資，長和漲逾４％＊



彭博引述消息人士報道，長和系創辦人李嘉誠正在籌備通過在美國上市的一家特殊目的收購

公司（ＳＰＡＣ），集資約４億美元（約３１億港元）。長和系造好，長和（００００１）升

４﹒３１％，報６１﹒６５元；長實（０１１１３）升３﹒０５％，報４７﹒３５元；長建

（０１０３８）升４﹒１５％，報４５﹒１５元。

本地地產股亦普漲，領展（００８２３）公布，以２７﹒７２億元人民幣收購上海市閔行區

七寶萬科廣場５０％權益。領展曾見７５﹒７５元創逾１年高，半日漲２﹒９％，報７４﹒６元

。今日公布業績的希慎（０００１４）升２﹒１４％，報３３﹒４元；公布中期業績的新地

（０００１６）和信置（０００８３）分別升３﹒２２％，報１２４﹒９元；和０﹒９７％，報

１２﹒４４元。（ｃａ）

