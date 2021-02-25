《ＩＰＯ反應》傳賽生藥業上限定價１８﹒８元，籌２１﹒８億元

《經濟通通訊社２５日專訊》內地生物製藥商賽生藥業（０６６００）昨（２４日）截止招

股。據《ＩＦＲ》引述市場消息指，賽生藥業上市定價１８﹒８元，為招股價範圍１７﹒２至１

８﹒８元之上限，集資２１﹒８億元。該股將於３月３日掛牌。

此前市場消息指出，賽生藥業公開招股獲得逾４３萬人認購，公開發售部分錄得約１０６７

倍超額認購，涷資約２３５１億元。（ｅｃ）

