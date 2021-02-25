《專家之言－黃德几》中生製藥具研發能力，整固後有望再上

《專家之言》醫保控費改革進一步深化，今年２月初，內地第四批國家組織藥品集中採購在

上海產生擬中選結果，公示後將發布正式中選結果。內地媒體報導，是次採購共納入４５種藥品

，擬中選藥品平均降價５２％，涉及高血壓、糖尿病、消化道疾病、精神類疾病、惡性腫瘤等多

種治療領域，預計患者將於今年５月用上本次集採降價後的藥品。



＊與康方生物共作開發藥物＊



中生製藥（０１１７７）具研發能力，產品種類涵蓋腫瘤、肝病、心腦血管病和鎮痛等的治

療領域，涉及範疇廣泛。集團日前公佈，與康方生物（０９９２６）共同開發的抗ＰＤ－１單抗

藥物「派安普利」（商品名：安尼可）聯合紫杉醇和卡鉑，用於局部晚期或轉移性鱗狀非小細胞

肺癌一線治療的ＩＩＩ期臨床試驗的中期分析，達到主要研究終點。

另外，集團附屬公司北京泰德製藥股份有限公司與美國Ｇｒａｖｉｔｏｎ Ｂｉｏｓｃｉｅ

ｎｃｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ簽訂了海外授權合作協議，在大中華以外地區共同開發及商業

化本集團自主研發的治療纖維化創新藥「ＴＤＩ０１」。根據該協議，視乎ＴＤＩ０１開發和商

業化的進度，集團將可收取包括按ＴＤＩ０１各個臨床和註冊階段的進展情況支付的首付款和研

發里程金，以及待ＴＤＩ０１上市後，於專利期內，按產品年度銷售收入的特定比例，支付的許

可費和銷售里程金等收益，最高可達合共５﹒１７５億美元。



＊九個月新產品銷售增６７％＊



２０２０年首９個月，受到帶量採購和新冠肺炎疫情影響，集團的收入１８１﹒２６億元（

人民幣，下同），按年下跌６﹒２％，純利下跌２９％至１８﹒５億元。不過，新產品銷售收入

按年增加６６﹒９％至６６﹒５９億元，佔總收入的３６﹒７％，創新藥銷售額佔集團總收入２

５％，按年擴闊５個百分點。期內，抗腫瘤用藥銷售額５７﹒９２億元，按年增加３７﹒８％，

佔集團總收入的３２％。

集團聯營公司科興中維研製的新型冠狀病毒滅活疫苗（商品名：克爾來福）已獲中國藥監局

附條件批准註冊申請，適用於預防新冠病毒感染所致的疾病。今年１月以來，多國陸續批准克爾

來福在當地的緊急使用，有望為集團帶來額外的盈利貢獻。

集團有意回歸Ａ股。今年２月，董事會已批准可能在內地科創版發行Ａ股，建議Ａ股發行規

模最高為已擴大後股本１０％。集團表示，人民幣股份的最終發行規模，須由監管批准的發行規

模，以及需視乎公司需求、市況以及與保薦人承銷商協定。集團預計在內地Ａ股上市集資所得款

項，將用於主營業務、業內併購及整合，以及一般營運資金。

走勢上，周二呈「大陽燭」各主要平均線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距

擴大，惟現價處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低８元（港元，下同）以下吸納，反彈阻

力９﹒５元，不跌穿７﹒３元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會

持牌人士，無持有上述股份）

