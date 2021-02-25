  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2021 18:01

《新股上市》森松國際明起招股，入場費３９５９﹒５元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》森松國際（０２１５５）公布，計劃發售２﹒５億股，其中
１０％在港公開發售，９０％國際配售，招股價介乎２﹒４８元至３﹒９２元，每手１０００股
，入場費３９５９﹒５元，集資最多９﹒８億元，明日（２６日）起至下周五（３月５日）招股
，預計３月１５日於主板掛牌。
　　集資所得款項約７１﹒５％將用作提升產能，９％將用於提升服務能力從而加強壓力設備相
關增值服務，８﹒１％將用作推進國際化策略，８﹒１％將用作營運資金和一般公司用途，及３
﹒３％將用於投資於研發，以提升公司的工藝能力及生產效率，並促進現有產品及新產品的銷售
。獨家保薦人為國金證券（香港）。
　　執行董事盛曄表示，集團在南通生產基地已有９個生產車間，另有４個正在建造中，他預期
至２０２３年產能將提升２５％－３０％，另外，集團亦有在馬來西亞組建合資公司。
　　對於招股的定價，集團證券事務辦公室負責人陸偉峰指，是基於集團的業務增長、公司競爭
力、未來業務增長能力和參考其他的上市公司情況。
　　集團於１９９０年成立，從事壓力設備的設計、製造及交付。據弗若斯特沙利文報告，按
２０１９年的銷售收益計，公司為中國傳統壓力設備製造商中排名第５位，市場份額約為
１﹒２％。（ｓｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/02/2021
【新賣地表】政府下年度推15幅住宅地　首季度推兩幅涉980伙
財經熱話25/02/2021
李嘉誠重奪福布斯香港首富之位　身家大飆兩成至354億美元
中國故事25/02/2021
《神州經脈》華府供應鏈審查涉稀土　土地供應或啟改革　滬指轉升
中國故事25/02/2021
【移動大會】MWC上海展閉幕　華為摺曡屏新機現身搶鏡
財經熱話25/02/2021
內地實行土地供應改革　三大內房股升約一成冠絕藍籌
FOCUS25/02/2021
【FOCUS】北京謀劃「交通強國」　拜登「鐵路革命」漫漫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>