《新股上市》森松國際明起招股，入場費３９５９﹒５元

《經濟通通訊社２５日專訊》森松國際（０２１５５）公布，計劃發售２﹒５億股，其中

１０％在港公開發售，９０％國際配售，招股價介乎２﹒４８元至３﹒９２元，每手１０００股

，入場費３９５９﹒５元，集資最多９﹒８億元，明日（２６日）起至下周五（３月５日）招股

，預計３月１５日於主板掛牌。

集資所得款項約７１﹒５％將用作提升產能，９％將用於提升服務能力從而加強壓力設備相

關增值服務，８﹒１％將用作推進國際化策略，８﹒１％將用作營運資金和一般公司用途，及３

﹒３％將用於投資於研發，以提升公司的工藝能力及生產效率，並促進現有產品及新產品的銷售

。獨家保薦人為國金證券（香港）。

執行董事盛曄表示，集團在南通生產基地已有９個生產車間，另有４個正在建造中，他預期

至２０２３年產能將提升２５％－３０％，另外，集團亦有在馬來西亞組建合資公司。

對於招股的定價，集團證券事務辦公室負責人陸偉峰指，是基於集團的業務增長、公司競爭

力、未來業務增長能力和參考其他的上市公司情況。

集團於１９９０年成立，從事壓力設備的設計、製造及交付。據弗若斯特沙利文報告，按

２０１９年的銷售收益計，公司為中國傳統壓力設備製造商中排名第５位，市場份額約為

１﹒２％。（ｓｌ）

