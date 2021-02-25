【北水炒Ｄ乜】流出１２９﹒５億人幣，買中移動中生製藥沽騰訊

《經濟通通訊社２５日專訊》恆隔晚美股波動，道指挫３６２點後倒升收市，納指挫近４％

，收市跌幅縮至０﹒５％。港股昨日（２４日）高開低走，曾大瀉過千點。恆指高開７０點，甫

開曾升１６０點，見３０７９２點全日高，之後掉頭下挫，穿１０天線（約３０３４３點）後跌

幅持續擴大，上午最多跌８０６點，曾穿三萬關。午後沽壓增大，曾穿２０天線（２９７０６

點），最多插１０９９點，見２９５３２點為２月９日以來新低。恆指收報２９７１８點，跌

９１４點或３％。

按額度計算，北水全日淨流出１２９﹒５億元人民幣，而上日淨流入９５億元。北水淨買入

最多的個股依次是中國移動（００９４１）、中國生物製藥（０１１７７）、長城汽車

（０２３３３）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港交

易所（００３８８）。

主板成交３５３０﹒０５億元增加３２％。其中港股通成交１００２﹒８億元，佔總成交

２８﹒４％。



＊加印花稅北水走人，淨流出逾４９億騰訊＊



中移動跌１﹒９７％報５４﹒８元，北水淨買入５億元。

中生製藥升２﹒５３％報８﹒５元，北水淨買入２﹒６億元。

長城汽車跌５﹒５２％報２２﹒２５元，北水淨買入１億元。

科指五連跌，重磅股捱沽，騰訊控股跌２﹒８３％報６８７元，北水淨賣出４９﹒２億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國移動 （００９４１） ４﹒９９

中國生物製藥 （０１１７７） ２﹒６２

長城汽車 （０２３３３） １﹒０３

思摩爾國際 （０６９６９） ０﹒４４



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －４９﹒１７

美團 （０３６９０） －４１﹒９５

香港交易所 （００３８８） －４０﹒４０

小米集團 （０１８１０） －１８﹒１１

金山軟件 （０３８８８） －１０﹒６０

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（ｃａ）

